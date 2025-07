Od dziś nie ma już platformy Max. Wróciła nazwa HBO Max

Wraca stare. Od dziś mamy platformę HBO Max

HBO Max wita się z widzami

. Teraz zdecydowano się powrócić do starej nazwy.– tak o zmianie mówił w maju szef programowy HBO i (wtedy) platformy Max Casey Boys.Przypomnijmy, że jest to dopiero początek zmian w Warner Bros. Discovery.WBD Streaming & Studios będzie zarządzane przez obecnego szefa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava. W skład spółki wejdą kanały HBO i platforma HBO Max, wytwórnia filmowa, studio growe oraz marka DC.WBD Global Networks będzie zarządzane przez obecnego CFO WBD Gunnara Wiedenfelsa. W skład tej spółki wejdą kanały telewizyjne, platforma streamingowa Discovery+ oraz wszystko, co ma związek ze sportem. Ta spółka ma też odziedziczyć większość ogromnego długu, jakim obciążone jest obecne WBD.