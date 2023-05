Co się wyprawia w Cannes? Bunt dziennikarzy, brak akredytacji za krytykę

Tłum ludzi kontra ochroniarze

Zwiastun filmu "Strange Way of Life"

Pokazmiał się odbyć w sali Théâtre Claude Debussy, która liczy ponad 1000 miejsc. Pokaz miał się rozpocząć o 15:00, a osoby, które potwierdziły swoją obecność miały stawić się w kolejce o 14:25. O 15:30 ochroniarze poinformowali wciąż czekający tłum, że nie wejdą, ponieważ na sali nie ma już miejsc.Jak łatwo się domyślić, czekający nie byli z tego zadowoleni. Wybuchła nawet, ponieważ niektórzy z czekających nie mogli się z takim obrotem sprawy pogodzić. Tym bardziej, że. Dziennikarze otrzymują ostrzeżenia. Trzecie ostrzeżenie kończy się odebranie akredytacji.Organizatorzy festiwalu w Cannes nie wyjaśnili, dlaczego doszło do takiej sytuacji.Odebrana akredytacja za krytykę festiwaluZ kolei francuski producent Marc Missonnier (ma na swoim koncie takie filmy jak " 8 kobiet ", " Basen ", " Niesamowita Marguerite ")i w ogóle go o tym nie poinformowali. Miała to być kara za krytykowanie imprezy.Nad reżyserką zebrały się bowiem chmury za to, że w ostatniej chwili do filmu dołączona została scena o charakterze seksualnym z udziałem 15-letniej protagonistki. Na nakręcenie takiej sceny Corsini powinna otrzymać zgodę od Commission des Enfants du Spectacle, rządowej agencji chroniącej prawa dzieci na planach filmowych. Reżyserka nie powiadomiła jednak o tym komisji. Corsini została również oskarżona przez kilku członków ekipy o nieprofesjonalne zachowanie na planie.W dalszym ciągu planował uczestniczyć jednak w targach towarzyszących festiwalowi. Kiedy przyszedł odebrać akredytację, usłyszał, że kilka dni wcześniej została ona anulowana. W odpowiedzi na pytanie o powód, usłyszał, że t