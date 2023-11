14. American Film Festival: Filmy, których nie możecie przegapić. Polecamy hity festiwalu

Propozycja dla miłośników filmowej awangardy. "Return to Reason" to zestaw odrestaurowanych cyfrowo czterech dzieł słynnego amerykańskiego artysty wizualnego znanego jako Man Ray . Kolekcja zadebiutowała na festiwalu w Cannes z okazji setnej rocznicy premiery uznawanego za jeden z pierwszych filmów dadaistycznych " Powrotu do rozumu " (1923). Oprawę muzyczną do kolekcji przygotował zespół SQÜRL, który tworzą ikona kina niezależnego Jim Jarmusch i Carter Logan. Efekt jest jedyny w swoim rodzaju: połączenie wizualnego eksperymentu z początku XX wieku oraz współczesnego, transowego soundtracku. W zestawie oprócz " Powrotu do rozumu " pokazywane są również " Emak Bakia " (1926), " Tajemnice Zamku Kostki do gry " (1927) i " Rozgwiazda " (1928).