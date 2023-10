Czy będą kolejne "Fantastyczne zwierzęta"? Reżyser udziela odpowiedzi

"Fantastyczne zwierzęta" bez kolejnych części

Goszcząc w podcaście "Inside Total Film", Yates przyznał:(trzeciej części serii zatytułowanej " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a " 2022 roku).Reżyser ujawnił przy okazji, że to nie wytwórnia Warner Bros. wpadła na pomysł, by cyklktóry pierwotnie miał składać się z trzech części, rozrósł się do pięciu filmów. Jak się okazuje, koncepcja wyszła bezpośrednio od autorki powieściowego pierwowzoru i scenarzystki "Zwierząt",- przyznał Yates Pierwsze " Fantastyczne zwierzęta " trafiły do kin w 2016 roku, zarabiając na całym świecie 814 milionów dolarów. Kolejne części serii nie były już jednak takimi hitami.z 2018 roku przyniosły producentom 654 miliony przychodu. Z kolei zeszłoroczneprzy 200-milionowym budżecie (nie wliczając kosztów promocji) zarobiły zaledwie 400 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że szefostwo wytwórni Warner Bros. nie chce inwestować w kolejne części. Yates jest jednak przekonany, że bohater "Zwierząt" Newt Scamander Eddie Redmayne ) wcześniej czy później powróci na ekran.to spin-off sagi o, której początek dał film " Harry Potter i Kamień Filozoficzny " (2001) oparty na książce Rowling pod tym samym tytułem. Tytułowy bohater w wieku 11 lat odkrywa, że jest potomkiem pary czarodziejów. Wkrótce rozpoczyna naukę w szkole magii Hogwart i staje do walki z odpowiedzialnym za śmierć jego rodziców złym czarnoksiężnikiem Voldemortem . Zgodnie z przewidywaniami widowisko okazało się wielkim sukcesem kasowym i już wkrótce na ekran trafiły jego kontynuacje będące ekranizacjami kolejnych części powieściowego cyklu Rowling . Osiem filmów o przygodach Pottera nakręconych w latach 2001-2011 zarobiło w kinach na całym świecie 7,7 mld dolarów.Aktualnie trwają prace nad nową ekranizacją sagi o Harrym Potterze . Tym razem będzie ona miała formę serialu, w którym każdy sezon będzie adaptacją kolejnej części literackiego pierwowzoru.