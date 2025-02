Te filmy były takimi porażkami, że zniszczyły całe franczyzy

Z tych samych puzzli zwykle da ułożyć się taki sam obrazek. Spektakularne klapy filmowe udowadniały, że nawet jeśli kluczowe elementy pozostają na miejscu, to pozornie nieznaczące spajają projekt w całość. Powrót do serii " Terminator " był jednak krokiem za daleko. James Cameron w roli producenta, Linda Hamilton Arnold Schwarzenegger na ekranie zwiastowali przynajmniej nawiązanie do jakości dwóch pierwszych części. Reboot okazał się jednak produktem niewystarczającym dla nowych widzów, na każdym kroku rozczarowującym też fanów serii. Skoro nie przyniósł satysfakcjonujących wyników sprzedaży, seria została zamrożona. Cameron deklarował jednak, że chce wrócić do świata podróży w czasie i niezniszczalnych robotów – być może z lepszymi wynikami.