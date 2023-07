Będzie młody Superman? James Gunn daje odpowiedź

Czy "Superman: Legacy" to film typu origin?

David Corenswet - oto nowy Superman

Tym razem James Gunn uaktywnił się na nowej platformie społecznościowej BlueSky. To tam odpowiedział na pytanie,Reżyser zamknął spekulacje jednym krótkim zdaniem. A brzmi ono tak: Gunn ujawnił również, że. Niestety na razie nie ujawnił, komu przypadł zaszczyt skomponowania utworów do widowiskaNowe rewelacja pojawiają się zaledwie tydzień po tym, jak James Gunn ujawnił, kto zagra główne role w jego filmie.Szczegóły fabuły nie są znane. Jak jednak podaje The Hollywood Reporter, w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority.Zobaczymy w nim postać, która ratuje świat i stara się zachować równowagę pomiędzy swoją codzienną personą Clarka Kenta i prawdziwą - Supermana.Wcielający się w głównego bohatera David Corenswet jest wschodzącą gwiazdą Hollywood. Do tej pory jego najważniejszymi rolami były serialach Ryana Murphy'ego