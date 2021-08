David Oyelowo jako nowy Rocketeer?

Disney przygotowuje nową wersję widowiska " Rocketeer " (1991). Film " The Return of the Rocketeer " powstaje dla platformy Disney+. Jednym z producentów jest David Oyelowo - możliwe, że aktor będzie również gwiazdą projektu.Oryginalny film w reżyserii Joego Johnstona był ekranizacją komiksu, który z kolei stanowił hołd dla popkulturowych bohaterów z lat 30. i 40. To opowieść o Cliffie Secordzie, pilocie-kaskaderze, który znajduje się w posiadaniu prototypowego plecaka odrzutowego. W jego przygody zaplątani byli m.in. naziści, mafia, Howard Hughes i FBI. Film nie był sukcesem frekwencyjnym, ale zyskał sobie grono wiernych fanów. The Return of the Rocketeer " opowie o emerytowanym lotniku, który przejmuje miano tytułowego Człowieka-Rakiety.Scenariusz filmu napisał Ed Ricourt.