Pierwsza część dema "Final Fantasy VII Rebirth" już jest dostępna!

Demo rozpoczyna się od wspomnienia, w którym Cloud Strife wraca do swojej pierwszej misji, incydentu w Nibelheim, jako żołnierz elitarnego oddziału SOLDIER. Misja ta, rozgrywająca się pięć lat przed głównymi wydarzeniami gry, umożliwia graczom sterowanie młodszą wersją Clouda oraz Sephirothem. Jako członkowie jednostki SOLDIER, razem badają oni nagłe pojawienie się potworów w górach nad rodzinnym miastem Clouda.Po ukończeniu zadania "Upadek bohatera w Nibelheim", wersja demo zostanie 21 lutego zaktualizowana, wprowadzając kolejną grywalną sekcję zatytułowaną "Świt nowej ery w Junon". W tej specjalnej części gry, gracze będą mieli możliwość zbadać fragment ogromnego otwartego świata gry wokół portowego miasta Junon. Obszar dookoła miasta został w wersji demo specjalnie zmodyfikowany, co implikuje, że postępy z tej części nie będą mogły być przeniesione do pełnej wersji gry.Gracze, którzy przy premierze będą posiadać zapisy gry z wersji demo, otrzymają w pełnej wersji gry amulet Kupo i zestaw survivalowy. Ponadto będą mieli możliwość pominąć sekcję "Upadek bohatera w Nibelheim" w pełnej wersji gry.