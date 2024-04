Denis Villeneuve szykuje odpowiedź na "Oppenheimera"?

Denis Villeneuve nakręci film o wojnie nuklearnej?

Getty Images © Jeff Spicer

Denis Villeneuve - który projekt wybierze?

Pozycja znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa.Studio, z którym Denis Villeneuve nakręcił dwie części " Diuny ", rozwija projekt z myślą właśnie o tym reżyserze. Według portalu Deadline, kręcąc ekranizację "Mesjasza Diuny" Franka Herberta Autorka oparła się na szeregu wywiadów z ekspertami, w tym m.in. wojskowymi bądź budowniczymi broni, którzy znają plany działania w takiej sytuacji i byliby odpowiedzialni za ich wdrażanie.To już co najmniej piąty potencjalny przyszły projekt reżyserski Denisa Villeneuve'a . W ostatnim czasie wśród planów twórcy wymieniało się kolejno: trzecią część " Diuny ", trzecią część " Sicario ", film o Kleopatrze z Zendayą w roli głównej oraz ekranizację powieści Arthura C. Clarke'a "Spotkanie z Ramą". Który z nich wybierze Villeneuve ? Zobaczymy! A który z tych filmów zobaczylibyście najchętniej?