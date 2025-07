Z "Wicked" do kina Michaela Baya. Adaptacja ekologicznego sci-fi nadchodzi

"Saturation Point" – co wiemy o filmie?

Getty Images © Variety

"Saturation Point" – o czym jest?

"Saturation Point" będzie ekranizacją książki poczytnego brytyjskiego pisarza powieści science fiction Adriana Tchaikovsky'ego – autora między innymi "Dzieci czasu". Adaptacja powstaje jako projekt tworzony dla wytwórni Universal. Oprócz aktorki i piosenkarki Cynthii Erivo za produkcję widowiska odpowiedzą Michael Bay Brad Fuller (" Ciche miejsce ").Za scenopisarską pracę przeniesienia książki na ekran odpowiadać będzie debiutująca w kinie pełnometrażowym Minnie Schedeen . W tej chwili nie wiadomo jeszcze, kto zajmie się reżyserią produkcji science fiction.Jak cytują dziennikarze The Hollywood Reporter, uznana za "ekologiczne science fiction" powieść Adriana Tchaikovsky'ego została osadzona w przyszłości. Wydana w 2024, przytacza wizję Ziemi podzielonej na strefy. Jedna z nich jest tak gorąca i wilgotna, że dłuższe przebywanie na niej zagraża ludzkiemu życiu – to właśnie do niej trafia główna bohaterka lektury, doktor Jasmine Marks, prowadząca ważną misję poszukiwawczo-ratunkową. Z biegiem akcji prędko okazuje się, że strefa jest znacznie bardziej niebezpieczna, niż początkowo sądziła.