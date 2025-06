Reżyser nowego "Bonda" wybrany! Plotki się sprawdziły

Villeneuve nakręci "Bonda 26"

. Wielu uważało go za faworyta. Jednocześnie jednak sporo osób uważało, że nie zostanie reżyserem ze względu na wiele innych planów. Villeneuve aktualnie pracuje nad trzecią. Zanim się zdecydował na "Bonda", miał w planach zarówno historyczne widowisko, jak i kolejną opowieść SF. Wygląda jednak na to, że większość z tych projektów pójdzie w odstawkę, ponieważ Amazon uważaza priorytetową produkcję.– mówi Denis Villeneuve w specjalnym komunikacie. Denis Villeneuve nie będzie pracował sam nad filmem. Producentką wykonawczą została, prywatnie żona reżysera.Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat fabuły. Jak można się domyślić, Denis Villeneuve sam zajmie się jej przygotowaniem.Przed nim jest też drugie ważne zadanie: wybranie nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda Na razie wiadomo tylko jedno: Villeneuve będzie musiał w miarę szybko ze wszystkim się uporać. Plotki sugerują, że Amazon chciałby, bytrafił do kin w 2027 roku.