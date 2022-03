Disney odwołuje premiery filmów w Rosji. Warner i Sony także

Disney jako pierwsze studio anuluje premiery swoich filmów w Rosji

Rosjanie nie zobaczą "Batmana" i "Morbiusa"

Potrzeba było pięciu dni heroicznej obrony Ukrainy przed inwazją wojsk rosyjskich, by największe studia podjęły decyzję w sprawie tego, jak mają się zachować w stosunku do Rosji. Kiedy już jednak do tego doszło, decyzja jest jednoznaczna: do rosyjskich kin nie trafią najgorętsze filmowe nowości.Sygnał do bojkotu rosyjskich kin dał Disney. W poniedziałek studio ogłosiło, że:– czytamy w oficjalnym komunikacie. – To nie wypanda " jest najnowszą animacją studia Pixar, która miała trafić do kin w Rosji 10 marca.Chwilę po tym, jak pojawił się komunikat Disneya, podobną w treści informację podał Warner Bros. Na kilkadziesiąt godzin przed wejściem komiksowego widowiska " Batman " do rosyjskich kin studio ogłosiło, że wstrzymuje jego dystrybucję w tym kraju. Studio jednak nie ujawniło, co stanie się z filmami " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a " (rosyjska premiera planowana jest na 14 kwietnia) i " DC Liga Super-Pets ".Wkrótce potem do bojkotu dołączyło Sony. Studio poinformowało o wstrzymaniu dystrybucji wszystkich planowanych w Rosji premier filmowych, w tym komiksowego widowiska " Morbius ". Ten film miał trafić do rosyjskich kin 24 marca. Sony zdecydował się na ten krok, choć " Spider-Man: Bez drogi do domu " był w Rosji wielkim przebojem, zarabiając prawie 45 milionów dolarów.Na poniedziałkową decyzję Disneya, Warnera i Sony wpływ mogło mieć ogłoszone w weekend odcięcie Rosji od systemu bankowego SWIFT. Bez SWIFT studia mogą mieć problem z otrzymaniem pieniędzy od rosyjskich firm zajmujących się w tym kraju dystrybucją filmów hollywoodzkich wytwórni.