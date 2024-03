Nie tylko "Amerykańska fikcja". Jeffrey Wright - wybieramy najlepsze role aktora

TOP: Najlepsze role Jeffreya Wrighta

Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?21. już część przygód Jamesa Bonda Daniel Craig ) - agenta wszech czasów w szeregach brytyjskiego kontrwywiadu (MI6). Tym razem jednak twórcy postanowili powrócić do korzeni, tj. początków szpiegowskiej kariery głównego bohatera - okresu, w którym uzyskuje on dopiero status podwójnego zera, czyli "licencję na zabijanie". Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd . Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre Dwa lata pod postacią Batmana ( Robert Pattinson ) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.Westworld to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Twórcą parku Westworld jest genialny naukowiec Robert Ford ( Anthony Hopkins ) snujący ambitne wizje przyszłości. Jego pomocnikiem jest Bernard Lowe ( Jeffrey Wright ). W parku goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni ( Ed Harris ) będącego uosobieniem zła, oraz Dolores Abernathy ( Evan Rachel Wood ) - piękną i dobrą córkę farmera z prowincji. Do miasteczka, w pobliżu którego mieszka Dolores, przybywa niezwykle przystojny, sprawnie posługujący się bronią Teddy Flood ( James Marsden ).Historia malarza, który zdobył sławę jako dziewiętnastolatek i zmarł w wieku 27 lat. Film przedstawia kolejne etapy jego kariery, przyjaźnie w nowojorskim świecie artystycznym oraz wyjaśnia przyczyny przedwczesnej śmierci.Po śmierci Arthura Howitzera Juniora, pochodzącego z Kansas, cenionego redaktora popularnego amerykańskiego magazynu "Kurier Francuski", z siedzibą w Ennui-sur-Blasé we Francji, zespół redakcyjny zbiera się w celu napisania nekrologu. Wspomnienia o Howitzerze składają się na cztery opowieści: "Reporter na rowerze" opisujący podejrzane dzielnice miasta; "Konkretne arcydzieło" o niepoczytalnym malarzu, jego strażniczce i muzie oraz pazernych marszandach; "Poprawki do manifestu" dokumentujące miłość i śmierć na barykadach podczas buntu studenckiego; oraz "Prywatna jadalnia komisarza" - pełna napięcia historia o narkotykach, porwaniach i wyrafinowanej kuchni.