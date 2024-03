"The Batman Part II" przesunięty. Nowa data premiery zasmuci fanów

"The Batman Part II" - kiedy zobaczymy nową odsłonę przygód Batmana?

Pierwotnie "The Batman Part II" miał wyznaczoną datę premiery na 3 października 2025 roku. Jednak z powodu ubiegłorocznych strajków aktorów oraz scenarzystów cykl produkcyjno-dystrybucyjny wydłużył się aż o rok.To dobra wiadomość dla Jamesa Gunna , który dzięki temu będzie miał więcej czasu, żeby rozhulać nowe uniwersum DCEU. Przypomnijmy, że jego pierwsza odsłona -Przypomnijmy, że reżyserem filmu jestPrace na planie kontynuacji " Batmana " miały pierwotnie ruszyć w listopadzie 2023 roku.Opóźnienie miało nie wpłynąć na planowaną datę premiery. Z uwagi na przedłużające się strajki stało się jednak inaczej.Podobne opóźnienie spotkało spin-off " Batmana ", serial " The Penguin ". W maju 2023 pikietujący wstrzymali pracę na planie produkcji, której gwiazdą jest Colin Farrell . Jest to o tyle istotne, że jak mówił Reeves w wywiadzie