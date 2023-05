Disney ukrył przed światem anime "Alien vs. Predator"

Animowany "Alien vs. Predator" - jaki los spotkał serial?

Informację o tym, że serial anime o starciu Obcego z Predatorem istnieje, powiedział jego pomysłodawca Joshua Izzo.i od dawna czeka na decyzję o jego emisji. Disney jednak na razie jej nie wydał i chyba nic nie wskazuje na to, by zamierzał to zrobić.Szczegóły fabuły serialu nie są znany. Odpowiadali za nią Eric Calderon i Dave Baker. Izzo nie wymienił z imienia i nazwiska reżysera projektu. Wskazał jednak, że jest to twórca związany z takimi produkcjami jak. A to oznacza, że był nim weteran animeIzzo ujawnił, że pomysł na serial zrodził się w dziale produkcji home video 20th Century Fox z frustracji brakiem nowych filmów w świecie Obcego i Predatora od działu kinowego.był wtedy w powijakach, anie został jeszcze ogłoszony.Izzo nie powiedział, dlaczego serial anime do dziś nie ujrzał światła dziennego. Jednym z powodów mogło być złe przyjęcie widowiska "Obcy: Przymierze".Dziś jednak na przeszkodzie stoją raczej nowe plany Disney wobec marki.To historia grupy młodych ludzi, która trafia do odległego miejsca, gdzie musi skonfrontować się z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie. W obsadzie są Cailee Spaeny Z koleiNatomiast Predator pojawił się niedawno w produkcji Hulu