Powstaje serial anime rozgrywający się w uniwersum "Blade Runnera"

zmierza na mały ekran. Studio Alcon Television Group, telewizja Adult Swim oraz serwis streamingowy Crunchyroll przygotowują serial anime inspirowany filmemShow nosi tytułi ma składać się z 13 półgodzinnych odcinków. Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja będzie rozgrywać się w 2032 roku, a na ekranie pojawią się postaci dobrze znane fanom cyklu.Wszystkie odcinki wyreżyserują Shinji Aramaki Kenji Kamiyama . W CV artystów znajdziemy m.in. nowy rebootw reżyserii Denisa Villeneuve'a trafił do kin w październiku 2017 roku. Jego bohaterem był K ( Ryan Gosling ), funkcjonariusz policji Los Angeles. Bohater trafił na ukrywaną przez lata informację, która mogła pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadziło go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął trzydzieści lat wcześniej.Film zebrał znakomite opinie - wielu recenzentów było zdania, że jego twórcom udało się stworzyć dzieło dorównujące poziomemWidowisko poniosło niestety klęskę w box offisie. Przy budżecie rzędu 150 milionów dolarów zarobiło na całym świecie 259 milionów.