Amazon triumfuje. "Czerwona Jedynka" hitem na platformie Prime Video

Miliony widzów ogląda "Czerwoną Jedynkę", tyle że nie w kinach

Zwiastun filmu "Czerwona Jedynka"

Jak donosi Amazon,pobiła rekord oglądalności filmu Amazon MGM Studios na platformie Prime. Świąteczną komedię akcjiDla porównania poprzedni rekordzista –– podobny wynik oglądalności osiągnął dopiero po dwóch tygodniach obecności na platformie Prime Video.Amazon nie ujawnia sposobu wyliczania oglądalności.to komedia akcji w klimatach Świąt. Odpowiada za nią Jake Kasdan , a w głównych rolach zagraliTytuł odnosi się do kryptonimu operacyjnego Świętego Mikołaja. Kiedy zostaje porwany, szef ochrony bieguna północnego musi podjąć współpracę z owianym najgorszą na świecie sławą łowcą nagród. Ich pełne akcji zadanie zabierze ich w podróż po świecie, a wszystko po to, by uratować Boże Narodzenie.