Ed Bernero zajmuje stanowisko showrunnera serialu "Nova" Marvela

Co wiemy o "Novej"?

Produkcje od Bernero

Pierwotnie scenarzystą był Sabir Pirzada , który pracował przy serialu " Moon Knight ". Na początku powstawania projektu nie było jednoznaczne, który kierunek "Nova" obierze - czy będzie to film fabularny, czy też limitowany serial. Ostatecznie twórcy zdecydowali, że "Nova" będzie serialem.Po raz pierwszy styczność z Novą mieliśmy w 1976 roku w wydawnictwie "Super Adventures". Bohater jest członkiem międzygalaktycznej policji znanej jako Nova Corps, co przyczyniło się do uzyskania przez niego nadludzkich zdolności takich jak zwiększona siła, umiejętność latania oraz odporność na obrażenia. Sama postać Novy nie ma wielu połączeń z Marvelem jakiego znamy dzisiaj. Heros stoczyła kilka walk ze Skrullami, którzy pojawiali się wielokrotnie w produkcjach studia, w tym w " Kapitan Marvel " oraz " Tajnej inwazji ".Bernero pełnił funkcję producenta wykonawczego i showrunnera serialu " Zabójcze umysły ", a także współtworzył spin-off " Zabójcze umysły: Okiem sprawcy ". Pracował również przy " Brygadzie ratunkowej " oraz przy serialu " Przekraczając granice ".