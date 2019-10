Ekranowe kobiety u władzy częściej rozbierane od mężczyzn

Geena Davis Institute on Gender in Media oraz Plan International opublikowały wyniki badan dotyczących różnic w pokazywaniu w filmach kobiet i mężczyzn posiadających władzę. Okazuje się, że kobiety zajmujące kierownicze stanowiska są częściej obiektami seksualnymi niż mężczyźni.Badacze przyjrzeli się 56 najbardziej kasowym filmom z 2018 roku w 20 krajach świata. Z analizy wyszło m.in.:Kobiety u władzy są czterokrotnie częściej niż mężczyźni pokazywane w ubraniach odsłaniających ciało (30% do 7%)Kobiety u władzy są dwukrotnie częściej niż mężczyźni pokazywane częściowo rozebrane (15% do 8%)Kobiety u władzy są czterokrotnie częściej niż mężczyźni pokazywane całkowicie rozebrane (2% do 0,5%)W przypadku kobiet u władzy kamera czterokrotnie częściej niż w przypadku mężczyzn skupiała się na częściach ciała prezentowanych w slow motion (15% do 4%).Szefowa Plan International, Anne-Birgitte Albrectsen, stwierdziła, że taka sytuacja jej nie dziwi, skoro niemal wszystkie najbardziej kasowe filmy realizowane są bez udziału kobiet na stanowiskach reżyserów, scenarzystów czy producentów.