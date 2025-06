Zobacz pierwszy zwiastun rozgrywki z "Wiedźmina 4"!

Zobacz zwiastun rozgrywki z "Wiedźmin 4"

Zwiastun przedstawia główną bohaterkę gry, Ciri, podczas jednego z jej zleceń łowieckich. Wraz ze swoim koniem Kelpie przemierza dzikie góry i gęste lasy Koviru, aż do tętniącego życiem portowego miasta Valdrest. Podczas prezentacji twórcy podkreślali, jak najnowsze technologie UE5 — takie jak Unreal Animation Framework, renderowanie Nanite Foliage, system Mass AI czy MetaHuman z masowym skalowaniem tłumów — wspierają płynność animacji, szczegółowość świata i wydajność, osiągając 60 klatek na sekundę na PlayStation 5. Wszystkie te narzędzia będą dostępne również dla innych deweloperów w ramach premiery Unreal Engine 5.6.Demo to owoc strategicznej współpracy CD PROJEKT RED i Epic Games, ogłoszonej w 2022 roku. Studio wykorzystuje UE5 do tworzenia otwartego świata zgodnego ze swoją autorską filozofią projektowania. Jak podkreślił Michał Nowakowski, Joint-CEO CDPR:Tim Sweeney, CEO Epic Games, dodał:Nowa odsłona serii zatytułowana " Wiedźmin IV " rozpoczyna zupełnie nową sagę i stawia gracza w roli Ciri. To jednoosobowe RPG z otwartym światem ma być najbardziej ambitną i wciągającą grą w uniwersum Wiedźmina. Premiera planowana jest na PC, PlayStation oraz Xbox — choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona.