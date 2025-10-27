Newsy EnergaCAMERIMAGE: Poznaj skład Konkursu Wideoklipów 2025
EnergaCAMERIMAGE: Poznaj skład Konkursu Wideoklipów 2025

Przedstawiamy tytuły, które zostaną zaprezentowane w ramach Konkursu Wideoklipów 33. edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Spośród około 400 zgłoszeń otrzymanych z całego świata wybranych zostało 15 wideoklipów, które zakwalifikowane zostały do konkursu, a tym samym są nominowane do nagrody za Najlepszy Wideoklip.

Zestaw nominowanych wideoklipów zaprezentujemy festiwalowej publiczności oraz jurorom w głównej sali projekcyjnej w CKK Jordanki w Toruniu. Zwycięzców poznamy 22 listopada, podczas Gali Zamknięcia Festiwalu. Sponsorem sekcji jest Aputure. Oto 15 wideoklipów zakwalifikowanych do konkursu: 

Adonxs "Kiss Kiss Goodbye"

Zdjęcia: Marián Ontko
Reżyseria: Jiří Horenský
Firma fonograficzna: Šimon Šebek
Firma produkcyjna: RE:SET Production
Kraj i rok: Czechy, Słowacja, 2025

Amenra "Salve Mater"

Zdjęcia: Thomas Vercauteren
Reżyseria: Sam Debaecke
Firma fonograficzna: Relapse Records
Producenci: Colin H. van Eeckhout, Sam Debaecke, Thomas Vercauteren, Milly de Beer
Kraj i rok: Belgia, 2025

Ariana Grande "Supernatural"

Zdjęcia: Jeff Cronenweth
Reżyseria: Christian Breslauer, Ariana Grande
Firma fonograficzna: Devon Libran
Firma produkcyjna: London Alley
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2024

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice "Chains & Whips"

Zdjęcia: Jake Gabbay
Reżyseria: Gabriel Moses
Firma fonograficzna: Roc Nation
Firma produkcyjna: Division
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2025

Fontaines DC "It's Amazing to Be Young"

Zdjęcia: Jaime Ackroyd
Reżyseria: Luna Carmoon
Firma fonograficzna: XL Recordings
Firma produkcyjna: ProdCo
Kraj i rok: Irlandia, 2025

Kendrick Lamar & SZA "Luther"

Zdjęcia: Adam Newport-Berra
Reżyseria: Karena Evans
Firma fonograficzna: pgLang
Firma produkcyjna: Fela
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2025

Klangkarussell, GIVVEN "Afterglow"

Zdjęcia: Matthias Helldoppler
Reżyseria: Rupert Höller
Firma fonograficzna: Bias Beach Records
Producenci: Sarah Zaza, Sabine Tatzgern
Kraj i rok: Austria, 2024

Labasco "Giuseppe"

Zdjęcia: Mattia Bernabè, Ludovica Dri
Reżyseria: Valentina Branella
Firma fonograficzna: Inri Records
Kraj i rok: Włochy, 2025

Lady Gaga "The Dead Dance"

Zdjęcia: Andrés Arochi
Reżyseria: Tim Burton
Producenci: Lady Gaga, Michael Polansky, Tim Burton, Natalie Testa
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2025

Leon Vynehall "Cruel Love"

Zdjęcia: Dustin Lane
Reżyseria: Alex Takács
Firma fonograficzna: ProdCo
Firma produkcyjna: ProdCo
Kraj i rok: Wielka Brytania, 2025

Little Simz "Flood"

Zdjęcia: Rina Yang
Reżyseria: Salomon Ligthelm
Firma fonograficzna: September
Firma produkcyjna: Prettybird
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2025

Sei Selina "Consider Me Venus"

Zdjęcia: Andreas Johannessen
Reżyseria: Niels Windfeldt
Firma fonograficzna: Lekk Plateselskap
Firma produkcyjna: Aparent AS
Kraj i rok: Norwegia, 2025

Stacy Subaro "Altamaha-ha"

Zdjęcia: Juliette Lossky
Reżyseria: Adrian Villagomez
Firma fonograficzna: Cool Music
Firma produkcyjna: Agence Consulat
Kraj i rok: Kanada, 2024

Will Swinton "Flames"

Zdjęcia: Guido Raimondo
Reżyseria: Brandon Chen
Firma fonograficzna: 10k Projects / Capitol Records
Firma produkcyjna: Solace Creative
Kraj i rok: Stany Zjednoczone, 2024

Youngblud "Zombie"

Zdjęcia: Courtney Bennett
Reżyseria: Charlie Sarsfield
Firma fonograficzna: Polydor Records
Firma produkcyjna: Untold Studios
Kraj i rok: Wielka Brytania, 2025

