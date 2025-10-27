EnergaCAMERIMAGE: Poznaj skład Konkursu Wideoklipów 2025

Adonxs "Kiss Kiss Goodbye"

Zestaw nominowanych wideoklipów zaprezentujemy festiwalowej publiczności oraz jurorom w głównej sali projekcyjnej w CKK Jordanki w Toruniu. Zwycięzców poznamy 22 listopada, podczas Gali Zamknięcia Festiwalu. Sponsorem sekcji jest Aputure. Oto 15 wideoklipów zakwalifikowanych do konkursu:Marián OntkoJiří HorenskýŠimon ŠebekRE:SET ProductionCzechy, Słowacja, 2025Thomas VercauterenSam DebaeckeRelapse RecordsColin H. van Eeckhout, Sam Debaecke, Thomas Vercauteren, Milly de BeerBelgia, 2025Jeff CronenwethChristian Breslauer, Ariana GrandeDevon LibranLondon AlleyStany Zjednoczone, 2024Jake GabbayGabriel MosesRoc NationDivisionStany Zjednoczone, 2025Jaime AckroydLuna CarmoonXL RecordingsProdCoIrlandia, 2025Adam Newport-BerraKarena EvanspgLangFelaStany Zjednoczone, 2025Matthias HelldopplerRupert HöllerBias Beach RecordsSarah Zaza, Sabine TatzgernAustria, 2024Mattia Bernabè, Ludovica DriValentina BranellaInri RecordsWłochy, 2025Andrés ArochiTim BurtonLady Gaga, Michael Polansky, Tim Burton, Natalie TestaStany Zjednoczone, 2025Dustin LaneAlex TakácsProdCoProdCoWielka Brytania, 2025Rina YangSalomon LigthelmSeptemberPrettybirdStany Zjednoczone, 2025Andreas JohannessenNiels WindfeldtLekk PlateselskapAparent ASNorwegia, 2025Juliette LosskyAdrian VillagomezCool MusicAgence ConsulatKanada, 2024Guido RaimondoBrandon Chen10k Projects / Capitol RecordsSolace CreativeStany Zjednoczone, 2024Courtney BennettCharlie SarsfieldPolydor RecordsUntold StudiosWielka Brytania, 2025