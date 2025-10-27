EnergaCAMERIMAGE: Poznaj skład Konkursu Wideoklipów 2025

Przedstawiamy tytuły, które zostaną zaprezentowane w ramach Konkursu Wideoklipów 33. edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Spośród około 400 zgłoszeń otrzymanych z całego świata wybranych zostało 15 wideoklipów, które zakwalifikowane zostały do konkursu, a tym samym są nominowane do nagrody za Najlepszy Wideoklip.
Zestaw nominowanych wideoklipów zaprezentujemy festiwalowej publiczności oraz jurorom w głównej sali projekcyjnej w CKK Jordanki w Toruniu. Zwycięzców poznamy 22 listopada, podczas Gali Zamknięcia Festiwalu. Sponsorem sekcji jest Aputure. Oto 15 wideoklipów zakwalifikowanych do konkursu:
Adonxs "Kiss Kiss Goodbye"Zdjęcia:
Marián Ontko Reżyseria:
Jiří Horenský Firma fonograficzna:
Šimon Šebek Firma produkcyjna:
RE:SET Production Kraj i rok:
Czechy, Słowacja, 2025
Amenra "Salve Mater"Zdjęcia:
Thomas Vercauteren Reżyseria:
Sam Debaecke Firma fonograficzna:
Relapse Records Producenci:
Colin H. van Eeckhout, Sam Debaecke, Thomas Vercauteren, Milly de Beer Kraj i rok:
Belgia, 2025
Ariana Grande "Supernatural"Zdjęcia:
Jeff Cronenweth Reżyseria:
Christian Breslauer, Ariana Grande Firma fonograficzna:
Devon Libran Firma produkcyjna:
London Alley Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2024
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice "Chains & Whips"Zdjęcia:
Jake Gabbay Reżyseria:
Gabriel Moses Firma fonograficzna:
Roc Nation Firma produkcyjna:
Division Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2025
Fontaines DC "It's Amazing to Be Young"Zdjęcia:
Jaime Ackroyd Reżyseria:
Luna Carmoon Firma fonograficzna:
XL Recordings Firma produkcyjna:
ProdCo Kraj i rok:
Irlandia, 2025
Kendrick Lamar & SZA "Luther"Zdjęcia:
Adam Newport-Berra Reżyseria:
Karena Evans Firma fonograficzna:
pgLang Firma produkcyjna:
Fela Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2025
Klangkarussell, GIVVEN "Afterglow"Zdjęcia:
Matthias Helldoppler Reżyseria:
Rupert Höller Firma fonograficzna:
Bias Beach Records Producenci:
Sarah Zaza, Sabine Tatzgern Kraj i rok:
Austria, 2024
Labasco "Giuseppe"Zdjęcia:
Mattia Bernabè, Ludovica Dri Reżyseria:
Valentina Branella Firma fonograficzna:
Inri Records Kraj i rok:
Włochy, 2025
Lady Gaga "The Dead Dance"Zdjęcia:
Andrés Arochi Reżyseria:
Tim Burton Producenci:
Lady Gaga, Michael Polansky, Tim Burton, Natalie Testa Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2025
Leon Vynehall "Cruel Love"Zdjęcia:
Dustin Lane Reżyseria:
Alex Takács Firma fonograficzna:
ProdCo Firma produkcyjna:
ProdCo Kraj i rok:
Wielka Brytania, 2025
Little Simz "Flood"Zdjęcia:
Rina Yang Reżyseria:
Salomon Ligthelm Firma fonograficzna:
September Firma produkcyjna:
Prettybird Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2025
Sei Selina "Consider Me Venus"Zdjęcia:
Andreas Johannessen Reżyseria:
Niels Windfeldt Firma fonograficzna:
Lekk Plateselskap Firma produkcyjna:
Aparent AS Kraj i rok:
Norwegia, 2025
Stacy Subaro "Altamaha-ha"Zdjęcia:
Juliette Lossky Reżyseria:
Adrian Villagomez Firma fonograficzna:
Cool Music Firma produkcyjna:
Agence Consulat Kraj i rok:
Kanada, 2024
Will Swinton "Flames"Zdjęcia:
Guido Raimondo Reżyseria:
Brandon Chen Firma fonograficzna:
10k Projects / Capitol Records Firma produkcyjna:
Solace Creative Kraj i rok:
Stany Zjednoczone, 2024
Youngblud "Zombie"Zdjęcia:
Courtney Bennett Reżyseria:
Charlie Sarsfield Firma fonograficzna:
Polydor Records Firma produkcyjna:
Untold Studios Kraj i rok:
Wielka Brytania, 2025