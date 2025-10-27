Poznajcie zwycięzców 24. CINEMAFORUM oraz 21. edycji Nagród im. Jana Machulskiego

Tegoroczna edycja CINEMAFORUM - 24. Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych to nie tylko frekwencyjny sukces, ale i kolejne odkrycia oraz nagrody. To było bardzo intensywne pięć dni festiwalu, który po raz pierwszy odbywał się w przestrzeni KINOMUZEUM przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo cieszy nas to, że z roku na rok nie słabnie zainteresowanie krótkimi metrażami, a rekordy frekwencyjne mogliśmy odnotować nawet podczas projekcji pozakonkursowych i wydarzeń towarzyszących. Warto podkreślić, że autorskie kino krótkometrażowe potrafi bardzo inspirować, wyznaczać nowe trendy i wywoływać wiele tematów do rozmów, które publiczność i twórcy rozwijali podczas spotkań Q&A organizowanych po pokazach
– podsumowuje Maciej Dominiak, producent festiwalu i dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM.
A kto otrzymał GRAND PRIX i NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI?
W tym roku najlepsze filmy podczas Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych oceniało jury w składzie: Janusz Zaorski
– reżyser i scenarzysta (Przewodniczący Jury), Maciej Buchwald
– reżyser i scenarzysta, Beata Walentowska
– montażystka filmowa i Masza Wągrocka
– aktorka. Po obejrzeniu 14 filmów konkursowych Jury postanowiło przyznać: GRAND PRIX Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych dla filmu "THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT
" w reżyserii Nebojšy Slijepčevicia
(prod. Chorwacja, Francja, Bułgaria, Słowenia). W uzasadnieniu czytamy, że wyróżnienie trafiło do filmu mądrego, spełnionego, dojrzałego i trzymającego od początku do końca w napięciu.
Nagroda publiczności trafiła do filmu "THE PRINCEThe Prince (2025)
" w reżyserii Alexa Sardy
(Hiszpania).
W skład tegorocznej Kapituły Nagród im. Jana Machulskiego weszli: Adam Bajerski – autor zdjęć filmowych, przedstawiciel PSC - Polskiego Stowarzyszenia Autorów i Autorek Zdjęć Filmowych, Grzegorz Milczarczyk – aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, reżyser, pedagog, Sylwia Motyl - dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM - ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze, Bartosz Pietras – montażysta filmowy, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Montażystów PSM, Bartosz Stankiewicz – reżyser i scenarzysta, zeszłoroczny laureat Nagrody im. Jana Machulskiego w kategorii “Najlepszy film" oraz Michał Szcześniak – reżyser i scenarzysta, członek zarządu głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Po obejrzeniu 35 filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego Kapituła przyznała nagrody filmom w następujących kategoriach:
"Najlepszy film"
Ewa Borysewicz za reżyserię filmu "CUD"
Piotr Szczepanowicz i Jakub Karwowski za produkcję filmu "CUD"
Nagroda dla reżyserki filmu została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Nagroda dla producentów filmu została sfinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
"Najlepsza reżyseria"
Mohammed Almughanni za film "POMARAŃCZA Z JAFFY"
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
"Najlepszy scenariusz"
Agnieszka Nowosielska za film "AVE EVA", reż. Agnieszka Nowosielska
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
"Najlepsze zdjęcia"
Mateusz Czuchnowski za film "GRANICA", reż. Maria Magriel
Nagroda została ufundowana przez PSC - Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych.
"Najlepszy montaż"
Tomasz Kajetan Naruszewicz za film "SERWIS", reż. Michał Edelman
Nagroda została ufundowana przez Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM.
"Najlepsza aktorka"
Zofia Zoń za film "AVE EVA", reż. Agnieszka Nowosielska
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie FILMFORUM.
"Najlepszy aktor"
Michał Murawski za film "STYMULANTY & EMPATOGENY", reż. Mateusz Pacewicz
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
"Najlepszy film dokumentalny"
"ŚWIEŻAK", reż. Michał Edelman i Tomasz Pawlik
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
"Najlepszy film animowany"
"JAK BYĆ MĘCZENNIKIEM", reż. Maksymilian Rzontkowski
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie FILMFORUM.
Nagroda Specjalna:
Damian Kosowski za film "LUDZIE I RZECZY"
Za przedstawienie bardzo ważnego tematu obecnego w naszej rzeczywistości z zupełnie nowej perspektywy: niedalekiej przyszłości, roku 2028. Za niezwykle wiarygodne przeprowadzenie dramaturgicznych ścieżek bohaterów i doskonałą realizację wszystkich elementów filmowego fachu.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym twórcom i twórczyniom, i już teraz zapraszamy na 25. edycję festiwalu.