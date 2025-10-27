Zabrakło jej w "Hokus Pokus 2", chętnie wróciłaby w części trzeciej

Thora Birch, gwiazda oryginalnego filmu "Hokus Pokus" z 1993 roku, nie wystąpiła w kontynuacji z 2022 roku, ale wyraziła chęć powrotu do swojej roli w ewentualnej trzeciej odsłonie serii. Aktorka w oryginale reżyserowanym przez Kenny’ego Ortegę zagrała rolę Danielle Dennison.
Powrót po latach?
W rozmowie z Entertainment Tonight Birch
stwierdziła: Tak, oczywiście [że chciałabym wrócić]. Chętnie dowiedziałabym się, jaki los spotkał Dani i co wymyślą twórcy. Jestem bardzo otwarta na ten pomysł.
Aktorka podkreśliła, że premiera pierwszego filmu była rozczarowująca ze względu na negatywny odbiór, jako że twórcy świetnie bawili się planie podczas zdjęć. Rzeczywiście, film zebrał w większości negatywne recenzje i przyniósł Disneyowi straty finansowe; dopiero po czasie zyskał status kultowego klasyka.
W oryginalnym "Hokus Pokus"
u boku Birch
wystąpili Bette Midler
, Kathy Najimy
, Sarah Jessica Parker
, Omri Katz
, Doug Jones
i Vinessa Shaw
. Midler
, Najimy
, Parker
i Jones
powtórzyli sobie role w kontynuacji, która w 2022 roku trafiła na Disney+.
Pierwsze doniesienia o planowanej trzeciej części pojawiły się w 2023 roku. Zarówno Sarah Jessica Parker
, jak i Bette Midler
potwierdzały, że brały udział w rozmowach o zamknięciu trylogii, jednak na ten moment nie pojawiły się żadne konkrety.
"Hokus Pokus 2" - zwiastun