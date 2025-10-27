"To: Witamy w Derry" już dziś w serwisie HBO Max! Drugi odcinek wyjątkowo w Halloween!

Pierwszy odcinek najnowszego serialu z uniwersum Stephena Kinga już od dziś można oglądać na platformie HBO Max. Kolejne premierowe odcinki będą dostępne co tydzień. Z okazji Halloween drugi epizod serii będzie dostępny wcześniej 31 października. Bądźcie czujni. To nadchodzi!
Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego
i Barbarę Muschiettich
("To
", "To: Rozdział 2
") oraz Jasona Fuchsa
("To: Rozdział 2
", "Wonder Woman
", "Argylle
").
"To: Witajcie w Derry
" będzie składał się łącznie z dziewięciu epizodów. Kilka z nich wyreżyserował Andy Muschietti
. Produkcja rozwija uniwersum z kultowej książki Stephena Kinga
pt. "To".
Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To
" i "To: Rozdział drugi
". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.
Wśród obsady "To: Welcome to Derry
" zobaczymy między innymi: Taylour Paige
, Jovana Adepo
, Chrisa Chalk
, Jamesa Remar
, Stephena Rider
, Madeleine Stowe
, Rudy'ego Mancuso
oraz Billa Skarsgårda
.
Serial jest produkowany przez HBO oraz Warner Bros. Television. Głównymi twórcami są Andy Muschietti
, Barbara Muschietti
(firma produkcyjna Double Dream) oraz Jason Fuchs
. Producentami wykonawczymi serii są: Andy Muschietti
oraz Barbara Muschietti
, Jason Fuchs
, Brad Caleb Kane
, David Coatsworth
, Bill Skarsgård
, Shelley Meals
, Roy Lee
oraz Dan Lin
.
Pierwszy odcinek już dziś można zobaczyć w serwisie HBO Max. Premiera kolejnego już w piatek, 31 października!
