"To: Witamy w Derry" już dziś w serwisie HBO Max! Drugi odcinek wyjątkowo w Halloween!

Pierwszy odcinek najnowszego serialu z uniwersum Stephena Kinga już od dziś można oglądać na platformie HBO Max. Kolejne premierowe odcinki będą dostępne co tydzień. Z okazji Halloween drugi epizod serii będzie dostępny wcześniej 31 października. Bądźcie czujni. To nadchodzi!

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle").

"To: Witajcie w Derry" będzie składał się łącznie z dziewięciu epizodów. Kilka z nich wyreżyserował Andy Muschietti. Produkcja rozwija uniwersum z kultowej książki Stephena Kinga pt. "To".

Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział drugi". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników. 

Wśród obsady "To: Welcome to Derry" zobaczymy między innymi: Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalk, Jamesa Remar, Stephena Rider, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda.

Serial jest produkowany przez HBO oraz Warner Bros. Television. Głównymi twórcami są Andy Muschietti, Barbara Muschietti (firma produkcyjna Double Dream) oraz Jason Fuchs. Producentami wykonawczymi serii są: Andy Muschietti oraz Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

Pierwszy odcinek już dziś można zobaczyć w serwisie HBO Max. Premiera kolejnego już w piatek, 31 października!
