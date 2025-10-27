American Psycho będzie kobietą? Jest nawet kandydatka

Brytyjski brukowiec The Sun postanowił przyprawić widzów kinowych o apopleksję. Gazeta twierdzi bowiem, że wie, kto zagra główną rolę w filmie "American Psycho". Ten casting nie spodoba się fanom oryginału.
Już nie Butler. Kto zostanie "American Psycho"?
Przypomnijmy, że "American Psycho" to powieść Breta Eastona Ellisa, której bohaterem jest Patrick Bateman.
Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...?
Powieść doczekała się już jednej ekranizacji. W głównej roli wystąpił Christian Bale
.
Od dłuższego czasu mówi się o tym, że ma powstać nowa wersja filmowa
. Jej reżyserem jest Luca Guadagnino
("Po polowaniu
"). W przeszłości plotkowano, że główną rolę może zagrać Jacob Elordi lub Austin Butler. Wielu fanów widziało w tej roli Patricka Schwarzeneggera
.
Jednak według The Sun Guadagnino
ma inny pomysł na postać. Wymaga on zmiany płci bohatera. W jego filmie główna postać będzie kobietą
, a negocjacje w sprawie zagrania głównej roli prowadzi Margot Robbie
. Co ciekawe, Robbie
zagrała właśnie u boku dawnego kandydata do roli Elordiego
w nowych "Wichrowych wzgórzach
".
Już wcześniej po sieci krążyły informacje, że Guadagnino
nie jest zainteresowany dosłowną adaptacją literackiego oryginału. Woli on jedynie inspirować się powieścią. Mniejsze znaczenie ma mieć satyra na współczesną cywilizację Zachodu, więcej silniejszy nacisk ma być położony na sferę seksualności i erotyzmu, które w ekranizacji z Bale'em
zostały z kolei wytłumione.
Osobom wstrząśniętym pomysłem angażu Margot Robbie
pocieszamy, że źródłem informacji jest The Sun. Czasami ich doniesienia się sprawdzają. Czasami jednak nie mają z rzeczywistością nic wspólnego.
Zwiastun filmu "American Psycho"