FINA zaprasza do współtworzenia Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego w 2026 roku wzbogaci się o kolejne 10 filmów, które obok Zespołu kuratorskiego LPDF wybierze także publiczność. Głosowanie publiczności rusza 9 stycznia przez formularz dostępny na: fina.gov.pl/lista-polskiego-dziedzictwa-filmowego/rozszerzenie-lpdf-w-2026-roku/
Ich tytuły zostaną ogłoszone do końca marca 2026.
Zgodnie z zapowiedzią ogłoszona w październiku 2025 roku Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego, zawierająca – symboliczne w roku jubileuszowym Filmoteki – 70 tytułów, zostanie w 2026 roku rozszerzona o kolejne 10 filmów szczególnie istotnych dla naszej historii i rozwoju kultury audiowizualnej – i swój wpływ na ich wybór będzie miała publiczność. Od 9 do 25 stycznia za pośrednictwem udostępnionego 9 stycznia na stronie FINA formularza widzowie będą mogli zgłosić jeden dowolny film produkcji polskiej – fabularny, dokumentalny, animowany lub eksperymentalny, krótko- lub pełnometrażowy, zrealizowany nie później niż w 2006 roku. LPDF to przedsięwzięcie wspólnotowe, więc chcemy, by na wpływ na kształt Listy, obok specjalistów, mieli też odbiorcy, którzy swoim doświadczeniem, pamięcią i emocjami współtworzą kulturę filmową w Polsce. Zależy nam, by każda osoba zgłaszająca film mogła dzięki temu wskazać, jaki tytuł jej zdaniem powinien się znaleźć się na Liście, ale przede wszystkim – co w polskim kinie powinno zostać zachowane na przyszłość. Najpóźniej do końca marca ogłosimy tytuły pięciu filmów, które w głosowaniu publiczności zdobędą największą liczbę głosów. Z pięciu tytułów, które zdobędą najwięcej głosów publiczności co najmniej jeden zostanie włączony przez Zespół kuratorski LPDF FINA do "dziesiątki", która w 2026 roku wzbogaci LPDF.
Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi 70 tytułami wpisanymi na LPDF fina.gov.pl/lpdf
, a następnie do zgłaszania swoich propozycji filmów – szczególnie wartościowych, przełomowych lub po prostu bliskich sercu – którymi warto uzupełnić dotychczasowy zbiór.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kinomanów i kinomanki do współtworzenia Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego – wspólnego dobra i świadectwa naszej zbiorowej filmowej tożsamości.
Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF), zainicjowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w 2025 roku, to unikatowa inicjatywa służąca identyfikowaniu, ochronie i upowszechnianiu dzieł kluczowych dla historii oraz rozwoju polskiego kina i twórczości audiowizualnej. Obejmuje zarówno uznane arcydzieła, jak i filmy pionierskie, społecznie znaczące oraz formalnie i technologicznie przełomowe, które wywarły trwały wpływ na język filmu i kulturę filmową. Lista, rozszerzana cyklicznie, nie ustanawia hierarchii ocen, ale porządkuje i aktualizuje wspólną pamięć filmową. Jej celem jest ukazanie kina jako istotnej części dziedzictwa kulturowego oraz ponowne włączanie cennych dzieł w obieg kultury, edukacji i refleksji historycznej.
Więcej o Liście: fina.gov.pl/lista-polskiego-dziedzictwa-filmowego/