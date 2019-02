FOTO: Oto bohater nieformalnego spin-offu "Braveheart"

Dzięki targom filmowym, które towarzyszyć będą rozpoczynającemu się za kilka dni festiwalowi w Berlinie, do sieci trafiło pierwsze zdjęcie tytułowego bohatera historycznego widowiska. Wy znajdziecie je poniżej:Film można traktować jako nieformalny spin-off, ponieważ w głównej roli - Roberta de Brcue'a - wystąpił Angus Macfadyen . Aktor wcielił się wcześniej w tę postać właśnie w widowisku Mela Gibsona Macfadyen jest jednym z producentów obrazu oraz współautorem scenariusza. Całość wyreżyserował Richard Gray ).Akcja filmu rozgrywać się będzie po śmierci Williama Wallace'a. Był to trudny okres dla Roberta de Bruce'a. W walce o koronę miał w tym czasie silnego przeciwnika w osobie Johna Comyna (w filmie zagrał go Jared Harris ). W 1306 roku poniósł całą serię porażek, przez co ranny musiał udać się na wygnanie. Podczas ostrej zimy dochodzi do zdrowia i odzyskuje wiarę w możliwość wywalczenia niepodległości.