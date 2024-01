Colin Farrell i Ben Stiller w nowym filmie Andrew Haigha. Co o nim wiemy?

Co wiemy o "Belly of the Beast"?

"Belly of the Beast" będzie adaptacją wspomnień Jacka Henry'ego Abbotta wydanych w 1981 roku pod tytułem "In the Belly of the Beast". Opisał w nich swoją znajomość z Normanem Mailerem , uznanym pisarzem, eseistą i dziennikarzem, który w 1977 roku wyciągnął pomocną dłoń do odsiadującego wyrok za morderstwo Abbotta. Będąc pod wrażeniem jego erudycji, pisarz pomógł mu uzyskać zwolnienie warunkowe, a następnie rozpocząć karierę literacką. Niestety nie był to dla młodego człowieka początek nowego życia. Zaledwie sześć tygodni po odzyskaniu wolności zabił ponownie i wrócił do więzienia. Ben Stiller wcieli się w Normana Mailera . Rola Jacka Henry'ego Abbota przypadła Colinowi Farrellowi . Prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku.Aktualnie filmografię Andrew Haigha zamyka melodramat " Dobrzy nieznajomi " z Andrew Scottem Paulem Mescalem w rolach głównych. Zobaczcie jego zwiastun:Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.