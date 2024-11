Ben Stiller dołącza do "Farciarza Gilmore'a 2"

Dla Bena Stillera będzie to powrót do aktorskiego fachu po krótkiej przerwie - ostatnio aktora mogliśmy oglądać w trzecioplanowej roli w filmie " Bros " z 2022 roku, a także rok wcześniej, w równie niewielkim wymiarze, w filmie " Skazani na siebie ". Jak dotąd Stiller powrócił do filmu po latach jedynie przy okazji remake'u " Zoolandera " - zdaje się jednak, że tym razem twórcy mają nadzieję przyciągnąć do kina nie tylko wiernych fanów oryginału. Świadczy o tym między innymi odsada.