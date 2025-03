Rozmawiamy z obsadą "Rozdzielenia"

Gwendoline Christie i… kozy Lumon Industries

Dichen Lachman i emocjonalna podróż Gemmy

O czym opowiada "Rozdzielenie"

Nasza rozmowa z Gwendoline Christie , wcielającą się w tajemniczą i charakterystyczną postać nowego sezonu, skupiła się głównie na… kozach. Aktorka z ogromnym entuzjazmem opowiedziała o pracy na planie z tymi zwierzętami, ich obecności na planie serialu oraz o absurdzie, który “Rozdzielenie” potrafi przemycać nawet w najbardziej poważnych momentach. Dichen Lachman powraca jako Gemma – a także jako Pani Casey – postać, która w finale drugiego sezonu zyskuje zupełnie nowy wymiar. Aktorka opowiedziała nam o pracy nad najbardziej emocjonalnymi scenami sezonu, o fizyczności roli, powtarzalnej traumie oraz współpracy z reżyserką Jessicą Lee Gagné przy budowaniu retrospekcji. To rozmowa o tożsamości, pamięci i ludzkich uczuciach ukrytych za zimną fasadą Lumon Industries. Rozdzielenie ” to serial Apple TV+, który opowiada o pracownikach tajemniczej korporacji Lumon Industries, gdzie wdrażany jest kontrowersyjny program oddzielający wspomnienia z życia zawodowego od tych prywatnych. Dzięki temu bohaterowie nie pamiętają swojego życia poza biurem podczas pracy — i odwrotnie. Ta koncepcja prowadzi do pytań o tożsamość, wolność wyboru i granice ludzkiego umysłu. Serial łączy thriller psychologiczny z dramatem obyczajowym i subtelnym absurdem, tworząc unikalny i niepokojący klimat, który zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków.