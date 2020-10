Festiwal ANIMOCJE 9½ od 28 października

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych

ANIMOCJE 9 ½

28-31 października 2020 / Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

25 października 2020 – Aneks Dziecięcy

Siła animacji – w Bydgoszczy startuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje.Najciekawsze filmy animowane z całego świata zobaczyć będzie można na bydgoskim festiwalu Animocje w Kinie Orzeł. Spośród 752 tytułów nadesłanych na tegoroczny konkurs, wybraliśmy 89 animacji. Festiwal tradycyjnie poprzedzony zostanie Aneksem Dziecięcym.Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje od dziesięciu lat konsekwentnie pokazuje, że kino animowane to nie tylko filmy dla dzieci. Naszym widzom przybliżamy najciekawszych twórców tego gatunku, poszukujemy odważnych, ciekawych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w animacji oraz nieszablonowego wykorzystania tradycyjnych technik. Międzynarodowy charakter festiwalu to też doskonała okazja, żeby zapoznać się z najnowszymi produkcjami z całego świata.Tak też będzie w tym roku - MFFA Animocje 9 ½ rozpocznie się 28 października w Kinie Orzeł w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 752 filmy z 65 krajów. Twórcy jak co roku zaskoczyli nas różnorodnością poruszanych tematów, wykorzystywanych technik i wyobraźnią w kreowanych przez nich światach. Nasi selekcjonerzy wybrali ostatecznie 89 filmów, które zobaczymy w Konkursie Międzynarodowym oraz Konkursie Filmów dla Dzieci.Od 28 do 31 października na ekranie Kinie Orzeł wyświetlonych zostanie 31 obrazów krótkometrażowych, które powalczą o tytuł Najlepszego Filmu Animowanego tegorocznej edycji Animocji. Jeden z nich wybrany został przez publiczność podczas wrześniowych Do-grywek, czyli pokazów tych filmów, które nie znalazły się w oficjalnej selekcji konkursowej.Ponadto przygotowaliśmy pozakonkursowe pokazy animowanych filmów pełnometrażowych. Zobaczyć będzie można "ON GAKU: nasze brzmienie", "Homeless, wersja kinowa", "Top 3" i " Podróż księcia ". Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze tytuły będą pokazywane w Polsce po raz pierwszy.Tuż przed startem Festiwalu (25 października) odbędzie się Aneks Dziecięcy. Najmłodsi widzowie zobaczyć będą mogli filmy w trzech blokach przygotowanych dla trzech różnych kategorii wiekowych – dla dzieci 3+, 7+ i 10+. Ze wszystkich filmów publiczność wybierze jeden, który otrzyma nagrodę dla Najlepszego Filmu dla Dzieci.Laureatów tegorocznych konkursów, których wybiorą jurorzy i widzowie poznamy 4 listopada. Werdykt opublikowany zostanie na fanpage'u Animocji, na stronie internetowej festiwalu oraz na stronie Miejskiego Centrum Kultury.MFFA Animocje organizowany jest w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy od 2011 roku. Jego twórczynią i koordynatorką jest Weronika Płaczek. Od 2014 roku nasz festiwal przyznaje – jako jedyny w Polsce – Nagrodę za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Dubbingu, która trafia do Mistrzyń i Mistrzów dubbingu w filmach animowanych. Więcej informacji o festiwalu na stronie www.animocje.com oraz na www.mck-bydgoszcz.pl