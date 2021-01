Festiwal w Cannes przełożony na lipiec

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili, że tegoroczna edycja imprezy odbędzie się później niż planowano. Nowy termin wydarzenia to 6-17 lipca.Pierwotnie festiwal miał odbyć się w dniach 11-22 maja. Ze względu na pandemię impreza została jednak przełożona na nowy termin i odbędzie się po festiwalu branży reklamowej Cannes Lions, który ma mieć miejsce w dniach 21-25 czerwca.W normalnych okolicznościach lokalna branża hotelowa byłaby przeciwna organizacji festiwalu w terminie letnim. Lipiec to zazwyczaj gorący turystyczny okres na Lazurowym Wybrzeżu. Pandemia dała jednak w kość przemysłowi i większość canneńskich hoteli jest zamknięta od miesięcy.W zeszłym roku festiwal zaprezentował oficjalny program, ale nie odbył się w formie stacjonarnej. Ten scenariusz ma nie powtórzyć się w tym roku. Organizatorzy obiecują, że impreza odbędzie się w 2021.Jeśli do tego dojdzie, Cannes ma szansę być pierwszym w tym roku dużym stacjonarnym międzynarodowym festiwalem filmowym. Trwający obecnie festiwal Sundance odbywa się w okrojonej wersji. Festiwal w Berlinie został natomiast podzielony na wirtualną część targową w marcu oraz letnie pokazy nagrodzonych filmów.