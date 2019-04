Film Fox2000 z Tomem Hanksem przenosi się do Universala

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Universal Pictures przejęło film Paula Greengrassa Tomem Hanksem w roli głównej. Obraz miał pierwotnie powstać dla Fox 2000. Studio to zostało jednak zamknięte przez Disney, której kupiło jej od 21st Century Fox.Film jest ekranizacją wydanej dwa lata temu powieści Paulette Jiles. Scenariusz napisał nominowany do Oscara Luke Davies Akcja książki rozgrywa się w 1870 roku. Główny bohater, wdowiec i weteran wojenny Jefferson Kyle Kidd, podróżuje przez Teksas, informując ludzi o najnowszych zdarzeniach ze świata. Jego praca już wkrótce stanie się całkiem niepotrzebna, w związku z rozwojem gazet. W trakcie jednej z podróży Kidd zgadza się za pieniądze przetransportować do San Antonio 10-letnią Johannę. Z czasem między starzejącym się mężczyzną a dziewczynką narodzi się silna więź.