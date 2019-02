Paul Greengrass znów nakręci film z Tomem Hanksem

Getty Images © Jemal Countess



) został wybrany na stanowisko reżysera długo oczekiwanego filmu. To ekranizacja wydanej dwa lata temu powieści Paulette Jiles. Tom Hanks jest producentem i zarazem gwiazdą filmu.Akcja książki rozgrywa się w 1870 roku. Główny bohater, wdowiec i weteran wojenny Jefferson Kyle Kidd, podróżuje przez Teksas, informując ludzi o najnowszych zdarzeniach ze świata. Jego praca już wkrótce stanie się całkiem niepotrzebna, w związku z rozwojem gazet. W trakcie jednej z podróży Kidd zgadza się za pieniądze przetransportować do San Antonio 10-letnią Johannę. Z czasem między starzejącym się mężczyzną a dziewczynką narodzi się silna więź.Scenariusz napisał nominowany do Oscara Luke Davies ). Realizację finansuje Fox2000.