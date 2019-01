Film Julio Médema wśród nadchodzących premier serwisu Netflix

Netflix ogłosił tytuły dwóch kolejnych oryginalnych produkcji: dramatu Julio Médema i thrillera Sebastiána Schindela ) w reżyserii Médema ) to opowieść o parze, Rebece i Marku, która podróżuje do domu dziadków dziewczyny, by odkryć wspólną przeszłość ich rodzin. W obsadzie są Ursula Corbero i Alvaro Cervantes. Premiera na platformie 8 lutego.) opowie o artyście, którego młoda norweska żona spodziewa się syna. Niedługo przed porodem kobieta niespodziewanie ucieka. W rolach głównych Joaquin Furriel i Martina Gussman, a film zadebiutuje w lipcu.