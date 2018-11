Finisz 12. Pięciu Smaków: animacje i spojrzenie w przeszłość

Pokazy ostatniego dnia festiwalu będą równo podzielone między animacje i filmy zainspirowane wydarzeniami historycznymi. Seanse rozpoczną się od animacjiw reżyserii Busifana — nawiązującego wizualnie do malarstwa krajobrazowego dystopijnego obrazu autokratycznego królestwa. To doskonały przykład alternatywnych chińskich narracji realizowanych przy użyciu filmu animowanego, którego na pozór niewinna forma może skrywać niepokorne treści.W środowym programie znajdzie się także ostatni konkursowy pokaz, w którym twórcy filmu, Caylee So i Sok Visal, ukazują losy rodziny naznaczonej traumatycznym doświadczeniem terroru reżimu Czerwonych Khmerów i przy użyciu jednej z piosenek legendarnej gwiazdy muzyki popularnej lat 60., Sinna Sisamutha, próbują odtworzyć świat sprzed przewrotu politycznego.Dwa ostatnie pokazy tegorocznych Pięciu Smaków to szansa na spojrzenie z perspektywy czasu na kluczowe wydarzenia historyczne w Korei Południowej i na Tajwanie. W Kinotece Jang Joon-hwana , wielowymiarowo odtwarzający skomplikowaną serię incydentów, które doprowadziły do protestów społecznych pod koniec lat 80. w Korei Południowej, obalenia rządów autorytarnych i stopniowego wprowadzenia demokracji.Oficjalnym filmem zamknięcia Pięciu Smaków będzie tajwańska animacja. Reżyserka filmu, Sung Hsin-yin , w bardzo osobisty sposób snuje opowieść o dorastaniu na Tajwanie na tle burzliwych zmian politycznych i społecznych — od lat 80. i protestów, które doprowadziły do demokratyzacji wyspy, aż do współczesnej zapaści ekonomicznej i kryzysu tożsamościowego. Forma filmu animowanego sprawia, że historia zyskuje na dodatkowej wielowymiarowości, również związanej z procesem powstawania projektu.W trakcie uroczystego zakończenia festiwalu o godzinie 20:30 ogłoszony zostanie werdykt People's Jury, przyznającego honorową nagrodę 12. AFF Pięć Smaków.Po seansiewe foyer gościnnego Kina Muranów poczęstunek przygotują przyjaciele festiwalu — Leniwa Rodzina, specjaliści od śledziowych frykasów oraz Choya, producent znakomitego wina śliwkowego. Ten akcent zakończy 12. Pięć Smaków i rozpocznie roczne oczekiwanie na kolejną, 13. edycję, która w chińskim kalendarzu księżycowym 2019 upłynie pod znakiem Ziemnej Świni.