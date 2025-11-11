Newsy Seriale HBO szykuje nową ekranizację kultowego komiksu
HBO szykuje nową ekranizację kultowego komiksu

Jak informuje dziennik "Variety", HBO i DC Studios przygotowują serial oparty na klasycznym komiksie "V jak Vendetta" autorstwa Alana Moore'a i Davida Lloyda. Do napisania scenariusza został zatrudniony Pete Jackson ("Chłopiec nie wiadomo skąd").

Wydawany w latach 1982-1989 oryginał rozgrywa się w dystopijnej, niedalekiej przyszłości w Wielkiej Brytanii, w której krajem rządzi faszystowska partia Norsefire. Anarchista o imieniu V, znany ze swojej charakterystycznej maski Guya Fawkesa, dąży do obalenia rządu. Pomaga mu Evey Hammond, młoda kobieta, którą uratował przed tajną policją państwową.  


Przypomnijmy, że "V jak Vendetta" została już raz zekranizowana. W 2005 roku na ekrany kin trafił wyprodukowany przez siostry Wachowskie film z Natalie Portman i Hugo Weavingiem w rolach głównych. Zarobił on 132 miliony dolarów. 

"V jak Vendetta" to kolejna serialowa ekranizacja komiksu realizowana przez HBO i DC Studios. W ubiegłym roku premierę miał świetnie przyjęty "Pingwin" z Colinem Farrellem w tytułowej roli. W tym roku mogliśmy zobaczyć zobaczyć drugi sezon "Peacemakera". Z kolei na przyszły zaplanowano premierę "Lanterns" z Kyle'em Chandlerem i Aaronem Pierre'em

