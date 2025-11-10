Newsy Filmy "Sierota 3" powstaje! Padł pierwszy klaps
Filmy

"Sierota 3" powstaje! Padł pierwszy klaps

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82y+zdj%C4%99cia+do+filmu+%22Sierota+3%22.+W+obsadzie+Isabelle+Fuhrman-163845
&quot;Sierota 3&quot; powstaje! Padł pierwszy klaps
William Brent Bell jak zapowiadał, tak też zrobił. Padł właśnie pierwszy klaps na planie trzeciej "Sieroty".

Isabelle Fuhrman znów będzie zabijać



Tak naprawdę to film nie ma jeszcze ustalonego tytułu. Nazywany jest zarówno "Orphan 3" jak i "Orphans". O fabule filmu nie wiemy jednak nic. Podobno będzie to rzecz bardziej szalona od wszystkiego, co dotąd widzieliśmy w tej serii.


Wiemy za to, że w głównej roli ponownie wystąpi Isabelle Fuhrman. Za reżyserię odpowiada William Brent Bell, a za scenariusz David Coggeshall. Panowie dobrze znają serię, ponieważ wcześniej zrealizowali film "Sierota. Narodziny zła".

Bohaterką "Sieroty. Narodzin zła" była Leena Klammer. To najgroźniejsza pacjentka w estońskim zakładzie dla obłąkanych i służby bezpieczeństwa sprawują nad nią opiekę o podwyższonym rygorze. Z pozoru sprawia jednak niewinne wrażenie, bo jej przypadłością jest wygląd małej dziewczynki mimo znacząco wyższego wieku. Leena szybko organizuje sobie niezwykle pomysłową a także bardzo krwawą i brutalną ucieczkę poza mury ośrodka. Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Ameryki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych bogatych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziewczynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. Nie wszyscy jednak dają się nabrać. Matka prawdziwej Esther wie, że do domu nie wkroczyła jej prawdziwa córka, tylko niebezpieczna oszustka i za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której stawką będzie życie.

Zwiastun filmu "Sierota. Narodziny zła"




Powiązane artykuły Isabelle Fuhrman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Mark Ruffalo będzie w Polsce szukał dowodów na świętość Jana Pawła II

8 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Polska: Smarzowski przyciąga tłumy

18 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Predator nie ma rywali

56 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

16. Tauron AFF. Oceniamy pobyt Charli XCX w Warszawie i film z Rose Byrne

4 komentarze
Filmy

PLOTKA: Co "Avengers: Doomsday" ma wspólnego z Kangiem Zdobywcą?

15 komentarzy
Filmy

Co Guillermo del Toro sądzi o trzech częściach "Avatara"?

13 komentarzy
Filmy Inne

Przegląd Kino w dobie sztucznej inteligencji