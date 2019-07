Głośny film Olgi Chajdas "Nina" już na DVD i VOD

Nina ( Julia Kijowska ) nie jest szczęśliwa. Teoretycznie ułożyła sobie życie, a jednak czegoś w nim brakuje. Pracuje jako nauczycielka i lubi swoją pracę, chociaż szefową jest jej matka ( Katarzyna Gniewkowska ). Niby ma kochającego męża – Wojtka ( Andrzej Konopka ) i codzienność się jakoś układa, a jednak - "jakoś" to za mało. Może gdyby w ich związku pojawiło się dziecko Ale Nina nie może zajść w ciążę, więc oboje z mężem szukają surogatki.Pewnego dnia poznają Magdę ( Eliza Rycembel ). Ta dwudziestokilkuletnia, niezależna, korzystająca z życia dziewczyna wydaje się idealną kandydatką. Nina i Wojtek nie wiedzą jednak, że Magda jest lesbijką. Nie zdradzają jej swoich planów, ponieważ temat jest zbyt delikatny, by omawiać go na pierwszym spotkaniu. Znajomość zaczyna się więc od nieszczerości, którą coraz trudniej przełamać. Tymczasem pomiędzy Magdą i Niną zaczyna tworzyć się więźW chwili szczerości Nina wyznaje Magdzie ich plan. Dla Magdy to wstrząs - ale uczucie jest silniejsze. Zakochała się. Nina przyznaje – że też. Wydawałoby się, że przeszkody piętrzące się na drodze takiego związku skazują go z góry na porażkę, ale może pojawi się szansa?to historia nieoczekiwanej trudnej miłości, skomplikowanych wyborów. To historia ludzi, którzy traktowali życie jak zabawę i nagle muszą stawić czoła bolesnej rzeczywistości. To opowieść, gdzie przegrani i wygrani stoją po tej samej stronie, gdzie świat nie dzieli się na złych i dobrych, hetero i homoseksualnych. To opowieść o gwałtownej miłości, której tradycyjne podziały po prostu nie interesują.Światowa premieraodbyła się w styczniu 2018 roku podczas prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie, gdzie film zdobył nagrodę VPRO – Big Screen Award. Obraz Olgi Chajdas był również prezentowany na festiwalach w Karlskronie (nagroda dla Olgi Chajdas za reżyserię), na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (nagroda Onetu: Odkrycie Festiwalu dla Olgi Chajdas, nagroda od marki dr Irena Eris za najodważniejsze spojrzenie dla Olgi Chajdas oraz nagroda dla Najlepszego Filmu w ramach Złoty Pazur - Konkurs Inne Spojrzenie), na festiwalu Babie Lato Filmowe w Trzyńcu (Nagroda Główna, Złoty Debiut i Nagroda Publiczności), na festiwalu Camerimage w Bydgoszczy (Nagroda Główną w Konkursie Filmów Polskich - Najlepszy Operator Tomasz Naumiuk) oraz na festiwalu w Tarnowie (nagroda dla Elizy Rycembel ).