Nowe wzory puzzli od Good Loot!

W tym miesiącu Good Loot poszerzy ofertę dla wielbicieli układanek. Fani gier Blizzarda mogą już od dziś sięgnąć aż po trzy nowe pudełka puzzli – Diablo IV Horadrim Puzzles 1000, Diablo IV Lilith Composition Puzzles 1000 oraz World of Warcraft Cataclysm Classic Puzzles 1000. Miłośników Wiedźmina natomiast ucieszą niezwykle barwne graficznie The Witcher Northern Realms Puzzles 500, a fanatyków Skyrima z pewnością ucieszy nowy wzrór - The Elder Scrolls V – Skyrim Puzzles 1000.Dla fanów komiksów Good Loot przygotował natomiast Thorgal The Betrayed Sorceress / Zdradzona Czarodziejka Puzzles 500, którego wydanie zdobi okładka pierwszego tomu komiksu o bohaterskim Wikingu. Poprzez układanie wysokiej jakości puzzli zrelaksujesz się i odtworzysz kultowe obrazy, które wpisały się w ich fanowską pamięć! Nie jesteś fanem gier i komiksów, ale uwielbiasz puzzle i doceniasz prawdziwe dzieła sztuki? Sięgnij zatem po najnowsze wzory z serii Imagination – Ernst Haeckel Hummingbirds / Kolibry Puzzles 1000 oraz Rafał Olbiński Defence Against Banality Puzzles 1000 – inspirowane tytułowymi dziełami sztuki!