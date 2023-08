Najważniejsze zapowiedzi z Gamescom Opening Night Live

z pierwszym pokazem rozgrywkiZaprezentowany na pokazie fragment rozgrywki przedstawiał pierwszą misję w grze, Operację 627, rozgrywającą się na terenie twierdzy, w imponująco oddanych deszczowych warunkach pogodowych. Najnowsza odsłona serii zabierze graczy również do Verdanska, który był miejscem akcji pierwszego " Warzone ". Premiera gry już 10 listopada.zapowiada sezon krwiChociaż obecny, pełen kontrowersji, pierwszy sezon jeszcze się nie zakończył, Blizzard postanowił wykorzystać okazję i zaprezentować drugi sezon, który zadebiutuje 17 października. Tym razem gracze będą musieli zmierzyć się z krwiopijcami, sami przy okazji posiadając moce wampiryzmu, które sprawdzą się w całej serii nowych zadań i w walce z 5 nowymi bossami. Czy Blizzard odkupi swoje winy krwią w tym sezonie? Przekonamy się już wkrótce.z imponującym aktorskim traileremPremiera najnowszego hitu Bethesdy jest już za rogiem, ale firma nie zamierza zwalniać tempa. Zaprezentowany podczas Gamescom ONL aktorski trailer przedstawia kosmonautę w towarzystwie robota VASCO, przemierzających odległe zakątki kosmosu. Chociaż nie znajdziemy tu ani odrobiny rozgrywki, trzeba przyznać, że robi on niesamowite wrażenie i zwiększa apetyt na samą grę.Premiera już 6 września na PC oraz konsole Xbox Series X i S.z datą premieryPlotki i przecieki potwierdziły się – najnowszego Tekkena zagramy już 26 stycznia 2024 roku. Gra zaoferuje 32 grywalne postacie, przynajmniej na samym starcie, oraz możliwość ich personalizacji. Niestety, nadal nie wiemy, czy Lidia Sobieska pojawi się w podstawowym rosterze postaci, czy wróci może w którymś DLC.Małe strachy wracają wPowrót, na który chyba każdy czekał, ale niewielu się go spodziewało. Po odejściu Tarsier Studios od tej serii, jej przyszłość stała pod znakiem zapytania, aż do wczoraj, kiedy to Supermassive Games, twórcy takich gier jak Until Dawn czy ostatnio wydanego The Quarry, przejęli pałeczkę i szykują trzecią odsłonę tej serii. Tym razem wcielimy się w postacie Low i Alone. Najnowsza odsłona zaoferuje tryb kooperacji, dzięki któremu będziemy mogli zagrać ze znajomymi lub ze sztuczną inteligencją. Premiera gry w przyszłym roku.zapowiada nowych wojownikówNa tak ważnej konferencji nie mogło zabraknąć jednej z bardziej wyczekiwanych bijatyk – Mortal Kombat 1. Kolejny efektowny trailer zapowiedział dwie nowe postacie, które zasilą roster wojowników w nowej części tej ultrabrutalnej bijatyki – będą to Sindel oraz generał Shao. Pozostaje już tylko odliczać dni w kalendarzu, bo premiera Mortal Kombat 1 już 14 września.z aktorskim zwiastunemChociaż do premiery nowych przygód nawiedzonego pisarza nie jest tak blisko jak do Starfielda, Remedy w swoim stylu postanowiło przygotować zwiastun aktorski dla ich najnowszej produkcji, z którego klimat aż się wylewa z ekranu. Przy okazji Sam Lake w wywiadzie potwierdził, że możemy spodziewać się sporo wstawek aktorskich w samej produkcji, która jest mocno powiązana z poprzednią produkcją Remedy, "Control". Szykuje się bestseller? Przekonamy się już 27 października.