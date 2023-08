"Starfield" pokryty złotem! Premiera hitu Bethesdy niezagrożona!

Bądźcie gotowi do startu.#Starfield pokrył się złotem! Wstępne pobieranie będzie dostępne już jutro na Xbox X|S i Windows PC oraz 30 sierpnia na Steam. pic.twitter.com/ViK6EfetcS — Bethesda Polska (@bethesda_pl) August 16, 2023



(FYI) #Starfield File Sizes



Xbox Series X - 126.1 GB

PC - 139.84 GB pic.twitter.com/4zmMQOqo0J — Idle Sloth (@IdleSloth84_) August 16, 2023

O czym jest "Starfield"

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, ile miejsca na dysku będzie potrzebne, żeby zanurzyć się w nową grę od Bethesdy. W przypadku Xboxa Series X będzie to 126,1 GB, natomiast posiadacze PC będą musieli zwolnić aż 139,84 GB. " Starfield " zadebiutuje 6 września na konsolach Xbox Series X i S, PC oraz w usłudze Game Pass. To pierwsze nowe uniwersum od Bethesda Game Studios od 25 lat, przez co oczekiwania graczy są, nomen omen, niebotyczne. Posiadacze edycji premium przekonają się 5 dni wcześniej, czy Bethesda "dowiozła" i czy mamy do czynienia z kolejnym tak ikonicznym tytułem, jak chociażby " Skyrim ". Starfield " to stworzone przez nagradzanych twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallouta 4 pierwsze nowe uniwersum Bethesda Game Studios od 25 lat. W tej grze RPG nowej generacji, której akcja rozgrywa się wśród gwiazd, można stworzyć dowolną postać i wraz z nią wyruszyć w niesłychaną podróż. Podróż, podczas której odnajdziesz rozwiązanie największej tajemnicy ludzkości.Mamy rok 2330. Ludzkość zawędrowała daleko poza nasz Układ Słoneczny, zasiedliła nowe planety i żyje jako cywilizacja podróżująca wśród gwiazd. Rozpocznij przygodę jako skromny kosmiczny górnik, dołącz do Konstelacji – ostatniej grupy odkrywców kosmosu poszukującej w galaktyce rzadkich artefaktów – i przemierzaj olbrzymią przestrzeń Zasiedlonych Układów w największej i najambitniejszej grze Bethesda Game Studios.