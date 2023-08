Zwiedzanie kosmosu w rytmie "Rocket Man"

O "Starfield"

Jeśli dokładnie wsłuchacie się w podkład muzyczny, to z pewnością rozpoznacie w nim znajomą melodię. To oczywiście nic innego jak "Rocket Man" Eltona Johna, ale w orkiestrowej aranżacji Inona Zura. Jest to znany kompozytor, który tworzył muzykę do takich gier jak " Dragon Age ", " Prince of Persia ", " Fallout ", czy też do wspomnianego " Starfielda ". Chociaż sama zapowiedź nie zawiera ani krzty rozgrywki, to i tak buduje klimat pod nadchodzącą premierę tytułu, który może zdefiniować tę generację dla Xboxa. Czekacie na " Starfielda "?Starfield to stworzone przez nagradzanych twórców "The Elder Scrolls V: Skyrim" i "Fallouta 4" pierwsze nowe uniwersum Bethesda Game Studios od ponad 25 lat. W tej grze RPG nowej generacji, której akcja rozgrywa się wśród gwiazd, można stworzyć dowolną postać i wraz z nią wyruszyć w niesłychaną podróż, podczas której odnajdziesz rozwiązanie największej tajemnicy ludzkości.