Gotowi na animowane "Overwatch" i "Diablo" w stylu anime?

Nick van Dyk, jeden z szefów Activision Blizzard Studios pochwalił się na swoim profilu na portalu LinkedIn kilkoma projektami, z którymi jest związany. Wśród nich są seriale na bazie gierZgodnie z zawartymi w profilu informacjamima być serialem animowanym. Projekt został już wstępnie opracowany i sprzedany. Komu, tego jednak van Dyk nie podaje. O samym serialu również nic więcej nie wiemy.Z koleima być serialem anime zrealizowanym w podobnym stylu co. To podobieństwo nie jest przypadkowe. Show powstaje bowiem na zlecenie platformy Netflix, która nadaje również. Jak podaje van Dyk serial jest obecnie na etapie preprodukcji. O tym, że Netflix zainteresowany jest serialem na podstawiemówiło się już w 2018 roku.Nick van Dyk chwali się również tym, że jest współautorem strategii rozwoju kinowego uniwersum na bazie. Ta strategia chyba jednak nie do końca wypaliła, bo całkiem niedawno Activision, że prace nad widowiskiem kinowym zostały wstrzymane.