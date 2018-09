PLOTKA: Cykl gier "Diablo" zmieni się w serial Netfliksa?

Po sieci krąży intrygująca plotka. Według niej Blizzard rozpoczął współpracę z platformą Netflix. Jej celem jest produkcja serialu inspirowanego przebojowym cyklem gierPodobno projekt ma już scenarzystę. Jest nim Andrew Cosby , autor fabuły nowegoNa cyklskładają się trzy gry wideo (plus kilka rozszerzeń), z których pierwsza miała premierę w grudniu 1996 roku. Jej akcja rozgrywała się na powierzchni i w podziemiach miasta Tristram znajdującego się w Królestwie Khanduras w świecie Sanktuarium. Gracz kontrolował samotnego bohatera walczącego, by usunąć ze świata Diablo – Pana Terroru. Rozgrywka toczyła się w 16 głównych i kilku dodatkowych poziomach, które należało przebyć, by zmierzyć się z tytułowym przeciwnikiem. [źródło: Wikipedia]Cykl "Diablo" wciąż pozostaje żywy., czyli kompletna edycja trzeciej odsłony zadebiutuje w tym roku na Switchu (jest już dostępna na PC, PS4 i XOne). Swoją premierę będzie miała również nowa seria komiksowa osadzona w świecie "Diablo".