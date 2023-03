10 (i więcej) naukowczyń, dzięki którym świat wygląda lepiej

10 (i więcej) naukowczyń z gier wideo

Branża rozrywkowa do niedawna rygorystycznie kierowała się bzdurnym rozumowaniem, że kobiety nie potrafią sprzedać gry, co jest sprzecznie nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale i danymi rynkowymi. Dzisiaj studia małe i duże coraz chętniej obsadzą w głównych rolach bohaterki, i to nie byle jakie, tylko silne, charakterne i, przede wszystkim, łebskie.. Nie tylko ten cyfrowy.Bohaterka świeżutkiej gry serbskiego studia Mad Head Games to naukowczyni zajmująca się sprawami genetyki, ewolucji oraz, niekoniecznie z własnej inicjatywy, obcych cywilizacji. Kate to umysł ścisły, kobieta, która poświęciła całe swoje życie na dociekanie prawdy o świecie, ale kiedy staje przed wyborem, czy odkryć tajemnice, o jakich nie śniło się filozofom, czy rzucić się na ratunek przyjaciołom, bez zastanowienia wybiera to drugie. Dzięki swojej wiedzy potrafi nie tylko wgryźć się w sekrety świata organicznego, ale i skonstruować broń. A ta będzie jej przydatna.Zacznijmy od bodaj najpopularniejszej naukowczyni w dziejach gier, choć zdecydowanie dyplom londyńskiego uniwersytetu nie jest pierwszym skojarzeniem z wygadaną awanturniczką operującą dwiema spluwami. Lara Croft, absolwentka archeologii, pochodzi z zamożnej, arystokratycznej rodziny i mogła z łatwością pójść na Cambridge, ale wybrała mniej prestiżową uczelnię, tak by woda sodowa nie uderzyła jej do głowy. Podziałało. Choć Lara rzadko zajmuje się pracami naukowymi, a często strzela, dzięki niej całe tysiące poszły na archeologię.Może to i panna Croft uchodziła przez długie dziesięciolecia za symbol seksu, ale kto zdążył poznać Exelis Sinclaire, ten wie swoje. Szalona naukowczyni dysponująca ogromnym majątkiem i intelektem knuła potajemnie, chcąc przejąć (a jakże) kontrolę nad światem, choć sama przekonywała, że chodzi jej jedynie o dobro ludzkości i wykonanie kolejnego kroku na ewolucyjnej ścieżce. Sinclaire to wybitna biochemiczka i inżynierka genetyczna stojąca na czele korporacji farmaceutycznej. Przy pomocy opracowanego przez siebie specyfiku tworzyła zmutowane stwory.Genialna wynalazczyni, błyskotliwa inżynierka i najlepsza przyjaciółka Crono – bohatera słynnej serii gier od Square – ma łeb jak sklep. Odpowiedzialna za liczne technologie przyszłości, na czele z teleportacją i podróżami w czasie, nigdy nie zatraciła jednak tego, co najważniejsze, czyli empatii, serca i zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości. O Lucce krytycy, fani, a nawet i akademicy napisali niemało, zwykle zachwycając się jej umysłem, a przy tym zwracając uwagę, że wymyka się ona stereotypom płciowym. Oraz jest pozytywnym przykładem dla graczek w każdym wieku.Chociaż mogłoby się wydawać, że Julia Chang częściej rozdaje kopniaki, niż ślęczy nad książkami, to jest specjalistką od archeologii. Znaleziona jako dziecko przez swoją przybraną matkę Michelle nauczyła się kochać lasy, gdzie się wychowała i poświęciła dorosłość na ich ratowanie. Dołączyła do zespołu genetyków z G Corporation, pracując nad ponownym zalesieniem jej rodzinnych stron, a do Turnieju Żelaznej Pięści przystępowała, kierując się jedynie szlachetnymi pobudkami. Ostatnio – aby zebrać fundusze na globalny projekt ekologiczny.Niby multiplayerowa strzelanka, a aż roi się od naukowczyń. Zacznijmy od Moiry O’Deorain, która z początku miała być czarodziejką, ale animacja szat okazała się zbyt skomplikowana i otrzymaliśmy genetyczkę, która nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć cel. Z kolei Mercy, w cywilu Angela Ziegler, to uzdrowicielka, pacyfistka i kobieta nauki, której specjalizacją jest medycyna. Stawkę zamyka Mei-Ling Zhou, legitymująca się doktoratem aktywistka na rzecz klimatu. Trzy naukowczynie o mocnych charakterach to niezły wynik jak na sieciowy hero shooter.Specjalistka od robotyki i inżynierka, która co prawda nie pojawia się na ekranie per se, jako że akcja gry dzieje się długo po jej śmierci, ale jej duch jest stale obecny. Sobeck, uświadamiając sobie grożące Ziemi niebezpieczeństwo, stanęła na czele projektu Zero Dawn, którego celem było ponowne przystosowanie planety do zamieszkania po globalnej katastrofie. Wymyśliła też i inne zabezpieczenie: swojego genetycznego klona, Aloy, czyli bohaterkę hitu Sony. Z sequela z kolei dowiedzieliśmy się, że nasza łowczyni ma swoistą siostrę-bliźniaczkę, geniuszkę Betę.Layla Hassan to nie jedyna naukowczyni znana z serii, ale na pewno jedna z bardziej wyrazistych w niej postaci. Absolwentka prestiżowego kalifornijskiego Berkeley, gdzie studiowała informatykę, z czasem zatrudniła się w Abstergo, żeby móc pracować przy Projekcie Animus. Po odejściu z firmy przyłączyła się do Bractwa. To dzięki niej uzyskaliśmy dostęp do wspomnień wikińskiej wojowniczki Eivor Varinsdottir, co miało z kolei umożliwić Layli zapobieżenie nadciągającej katastrofie. Historia Hassan kończy się co prawda tragicznie, lecz jej błyskotliwy umysł żyje dalej.Pochodząca z szanowanej w całej galaktyce rasy asari doktor Liara T’Soni to badaczka, która pół stulecia (dla jej ludu to jak mrugnięcie okiem) poświęciła badaniu protean, analizując zaginione technologie oraz przyczyny wyginięcia potężnej niegdyś rasy. Do wszystkiego podchodzi naukowo, nawet do rodzącego się uczucia. To dzięki niemu, oraz przyjaźni z innymi członkami wyprawy, otwiera się na otaczający ją świat, do tej pory ograniczony dla niej chłodnymi ścianami laboratorium. Liara, poza wybitnym mózgiem, posiada również użyteczne zdolności biotyczne.Zapewne obecność GLaDOS na tej liście to drobne oszustwo, bo to przecież sztuczna inteligencja, ale nie można sobie tej przyjemności odmówić. Antagonistka popularnego dyptyku i nemezis głównej bohaterki, Chell, to wygadany, zabawny, bystry, złośliwy i złowieszczy program zafascynowany możliwościami nauki i zafiksowany na ciągłej analizie. Trudno orzec, czy to dla GLaDOS komplement, ale krytycy uznali ją za bardziej ludzką od niejednego człowieka. Jej niesława urosła do tego stopnia, że porównuje się ją do HALa 9000 z " 2001: Odysei kosmicznej ".