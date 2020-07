Gotowi na animowanego "Star Treka"? Oto plakat

Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszego serialu animowanego osadzonego w nowym serialowym uniwersum "Star Trek". Serial zadebiutuje na platformie CBS All Access 6 sierpnia i właśnie poznaliśmy plakat do niego.Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Bohaterami " Star Trek: Lower Decks " nie są oficerowie gwiezdnej floty, lecz czwórka chorążych pełniących służbę na najmniej istotnym okręcie - USS Cerritos - w roku 2380. Jak z ich perspektywy wygląda misja, którą ma do wypełnienia okręt?Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków.