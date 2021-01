Gwiazda "Aladyna" zostanie netfliksowym księciem

Gwiazda aktorskiego " Aladyna Mena Massoud zagra księcia w nowej produkcji Netfliksa. Partnerować będzie mu znana z " Historii Kopciuszka: Świąteczne życzenie Projekt nosi tytuł "The Royal Treatment" i opowiadać będzie historię księcia Thomasa i Isabelli, właścicielki salonu piękności. Thomas właśnie szykuje się do swojego ślubu, do którego dochodzi ze względu na racje stanu, a nie jego uczucia. Izzy zostaje wybrana do przygotowania ślubnych stylizacji państwa młodych. Tak bohaterów połączy uczucie...Film wyreżyseruje Rick Jacobson (" Ostre dziewczyny ", " Templariusze "). Zdjęcia kręcone będą w Nowej Zelandii.