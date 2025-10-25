Historia Derry dopiero się zaczyna! Szukajcie złowieszczych czerwonych balonów na Filmwebie!

Już wiemy, co dzieje się w Derry. Jego mieszkańcy przyśpieszają kroku, załatwiając sprawunki, by tylko nie natknąć się na krążące po mieście czerwone balony; dzieci grzecznie wracają po szkole do domu, nikt nie kręci się wieczorami po ulicach. Wszyscy wiedzą, choć nikt o tym głośno nie mówi, że zło zaczyna się budzić. Historia z Derry dopiero się zaczyna!
Są jednak tacy, którzy nie potrafią udawać, że nic w ich miasteczko się nie dzieje – to dzieciaki dopiero poznające, co to prawdziwy strach. Są zbyt młodzi, by rozumieć zło, i zbyt odważni, by je zignorować. Zamiast uciekać, postanawiają iść w sam środek koszmaru. Chcą wiedzieć, co kryje się za czerwonym balonem, skąd pochodzi śmiech, który słychać w ciemnych zaułkach. Co ich spotka, gdy w końcu staną twarzą w twarz z przerażającym klaunem? Czy uda im się odkryć, kim jest Pennywise – i dlaczego postanowił się zadomowić właśnie w ich mieście? Serial "To: Witajcie w Derry"
przenosi nas właśnie do tych dni – do chwili, gdy prawdziwe zło dopiero uczyło się śmiać.
HBO Max przedstawia dotąd nieopowiedzianą historię miasteczka Derry
zwiastun "To: Witajcie w Derry" "Witajcie w Derry"
– w mieście, które oddycha lękiem i milczeniem. To tu śmiech potrafi zabrzmieć jak krzyk, a niewinne zabawy kończą się tam, gdzie zaczyna się mrok. Już wiemy, że mieszkańcy Derry zmierzą się ze strachem, a dziecięce koszmary nabiorą realnego kształtu.
Ale czy jesteście pewni, że To nie spotka Was? Rozejrzyjcie się, poszukajcie. Bo czerwony balon może się pojawić gdziekolwiek. Może na karcie serialu "To: Witajcie w Derry
", może na stronach jego aktorów? Szukajcie na Filmwebie! I uwaga – bądźcie czujni. Żeby nie było za późno. Premierowy odcinek serialu zadebiutuje 27 października na platformie HBO Max.
Ale to nie wszystko! Będzie można go też obejrzeć na dużym ekranie! 27 października w 53 kinach Helios w całej Polsce. Rejestracja na bezpłatne pokazy już wystartowała! "To: Witajcie w Derry"
to najnowszy serial z uniwersum Stephena Kinga
, który wraca do Derry w czasach, kiedy wszystko się zaczęło… Dziewięcioodcinkowa produkcja została stworzona przez Andy'ego
i Barbarę Muschiettich
("To
", "To: Rozdział 2
") oraz Jasona Fuchsa
("To: Rozdział 2
", "Wonder Woman
").
A kto zagra Pennywise'a? Podpowiemy, że zaczyna się na Bill
, a kończy na Skarsgård
! Do zobaczenia w Derry 27 października.
Informacja sponsorowana