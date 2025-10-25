Newsy Seriale Historia Derry dopiero się zaczyna! Szukajcie złowieszczych czerwonych balonów na Filmwebie!
Już wiemy, co dzieje się w Derry. Jego mieszkańcy przyśpieszają kroku, załatwiając sprawunki, by tylko nie natknąć się na krążące po mieście czerwone balony; dzieci grzecznie wracają po szkole do domu, nikt nie kręci się wieczorami po ulicach. Wszyscy wiedzą, choć nikt o tym głośno nie mówi, że zło zaczyna się budzić. Historia z Derry dopiero się zaczyna!


Są jednak tacy, którzy nie potrafią udawać, że nic w ich miasteczko się nie dzieje – to dzieciaki dopiero poznające, co to prawdziwy strach. Są zbyt młodzi, by rozumieć zło, i zbyt odważni, by je zignorować. Zamiast uciekać, postanawiają iść w sam środek koszmaru. Chcą wiedzieć, co kryje się za czerwonym balonem, skąd pochodzi śmiech, który słychać w ciemnych zaułkach. Co ich spotka, gdy w końcu staną twarzą w twarz z przerażającym klaunem? Czy uda im się odkryć, kim jest Pennywise – i dlaczego postanowił się zadomowić właśnie w ich mieście? Serial "To: Witajcie w Derry" przenosi nas właśnie do tych dni – do chwili, gdy prawdziwe zło dopiero uczyło się śmiać.

HBO Max przedstawia dotąd nieopowiedzianą historię miasteczka Derry



3 2 1 0

zwiastun "To: Witajcie w Derry"


"Witajcie w Derry" – w mieście, które oddycha lękiem i milczeniem. To tu śmiech potrafi zabrzmieć jak krzyk, a niewinne zabawy kończą się tam, gdzie zaczyna się mrok. Już wiemy, że mieszkańcy Derry zmierzą się ze strachem, a dziecięce koszmary nabiorą realnego kształtu. 

 Ale czy jesteście pewni, że To nie spotka Was? Rozejrzyjcie się, poszukajcie. Bo czerwony balon może się pojawić gdziekolwiek. Może na karcie serialu "To: Witajcie w Derry", może na stronach jego aktorów? Szukajcie na Filmwebie! I uwaga – bądźcie czujni. Żeby nie było za późno. 


"To: Witajcie w Derry" – o serialu



Premierowy odcinek serialu zadebiutuje 27 października na platformie HBO Max. Ale to nie wszystko! Będzie można go też obejrzeć na dużym ekranie! 27 października w 53 kinach Helios w całej Polsce. Rejestracja na bezpłatne pokazy już wystartowała!

"To: Witajcie w Derry" to najnowszy serial z uniwersum Stephena Kinga, który wraca do Derry w czasach, kiedy wszystko się zaczęło… Dziewięcioodcinkowa produkcja została stworzona przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman").

A kto zagra Pennywise'a? Podpowiemy, że zaczyna się na Bill, a kończy na Skarsgård!

Do zobaczenia w Derry 27 października.
