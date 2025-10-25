Newsy Filmy Maraton Halloween 2025 w Multikinie – dwa zestawy grozy w jedną noc!
Informacja sponsorowana / /
Nadchodzi najbardziej upiorna noc w roku! Już 31 października Multikino zaprasza widzów na Maraton Halloween 2025, podczas którego będzie można wybierać spośród dwóch zestawów filmowych. To noc pełna grozy, napięcia i przerażających emocji, która rozpocznie się dokładnie o 22:00 w wybranych kinach sieci Multkino.

W tym roku na miłośników horroru czekają aż dwa czterofilmowe zestawy – każdy inny, ale oba gwarantujące niezapomniane doznania na wielkim ekranie.

Maraton Halloween zestaw I – klasyka grozy i mroczne legendy


"Good Boy"

Todd przeprowadza się do starego domu na odludziu, chcąc odnaleźć spokój po osobistej tragedii. Szybko okazuje się, że w murach kryje się czyste zło. Jedyną nadzieją na przetrwanie staje się jego wierny pies, który samotnie staje do walki z demoniczną obecnością.

"Miasteczko Shelby Oaks"

12 lat temu w Shelby Oaks zaginęła młoda kobieta. Jej siostra wyrusza na poszukiwanie prawdy i odkrywa, że mroczne legendy miasta mogą być bardziej realne, niż ktokolwiek przypuszczał. Debiut reżyserski Chrisa Stuckmanna – twórcy znanego z YouTube – sfinansowany dzięki internetowej zbiórce.

"The Strangers 2"

Oni wrócili, jeszcze bardziej bezwzględni. Maya, która przeżyła pierwszy atak, ponownie staje oko w oko z zamaskowanymi oprawcami. To kontynuacja kultowego horroru, która wstrząśnie widzami i nie da chwili wytchnienia.

"Dracula: A Love Tale"

XV-wieczny Vlad, przeklęty wiecznym życiem, staje przed obsesją i namiętnością, gdy w XIX-wiecznym Paryżu spotyka kobietę łudząco podobną do swojej dawnej miłości. Gotów jest złamać wszelkie prawa – ludzkie i boskie – by ją odzyskać.

Maraton Halloween zestaw II – nowa fala strachu i krwawe niespodzianki


"Presence"

Nowy thriller psychologiczny Stevena Soderbergha z Lucy Liu. Historia opowiedziana z perspektywy ducha, który zamieszkuje dom na przedmieściach i coraz mocniej ingeruje w życie jego nowych mieszkańców. Subtelna, lecz niezwykle niepokojąca opowieść o obecności, której nie można zignorować.

"Amputacja"

Amir marzy o odcięciu sobie nogi. Gdy spotyka kobietę pragnącą stracić wzrok, ich losy splatają się w mrocznej, niepokojącej historii o obsesji, alienacji i szaleństwie. Film inspirowany rzeczywistymi przypadłościami medycznymi, wstrząsający i hipnotyzujący.

"Bone Lake"

Komediowy horror i thriller, który podbił serca widzów w USA. Miszmasz czarnego humoru, szalonego tempa i brutalnych zwrotów akcji, które rozbawią i przerażą jednocześnie. Film, który zachwycił krytyków i publiczność – balansujący między ironią, grozą i czystą zabawą.

"Martwi przed świtem"

Polski slasher z domieszką giallo. Grupa młodych aktorów trafia do teatru, który zamiast szansy na artystyczny sukces staje się sceną śmiertelnej gry. Krwawy, brutalny i pełen czarnego humoru film, za którego międzynarodową sprzedaż odpowiada firma stojąca za sukcesem serii "Terrifier".

Data: 31 października 2025
Godzina rozpoczęcia: 22:00
Miejsce: wybrane kina sieci Multikino w całej Polsce

Maraton Halloween zestaw I w Multikinach: Biała Podlaska, Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Gdańsk, Głogów, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Reduta, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.

Maraton Halloween zestaw II w Multikinach: Bydgoszcz, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Radom, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.

Bilety na Maraton Halloween zestaw I i Maraton Halloween zestaw II są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na stronie http://www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej. Nie czekaj – wybierz swój zestaw filmów grozy i przygotuj się na najbardziej przerażającą noc roku!
